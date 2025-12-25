Se a Natale ascoltate sempre le stesse canzoni c’è un perché: lo dice la scienza

Uno studio svela perché a Natale ascoltiamo sempre le stesse canzoni, da All I want for Christmas is you a Feliz Navidad.

Non c’è Natale senza le canzoni tipiche di questa festività, ma perché ascoltiamo sempre gli stessi brani? E’ la scienza a spiegare i motivi per cui brani come All I want for Christmas is you di Mariah Carey non stancano mai, neanche se trasmessi in loop, per strada, all’interno dei negozi e in qualunque altro posto si vada nel mese di dicembre.

Perché a Natale ascoltiamo sempre le stesse canzoni?

Che la musica abbia effetti positivi sulla mente e sul corpo non è una novità, ma perché a Natale ascoltiamo sempre le stesse canzoni? Sicuramente, il fatto che sia una festività gioiosa, da sempre legata alla pace e all’unione familiare, gioca un ruolo importante, ma questo non giustifica la ripetitività dei brani.

Da All I want for Christmas is you di Mariah Carey a Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon e Yoko Ono, passando per Last Christmas dei Wham, Jingle Bell Rock di Bobby Helms e Feliz Navidad di José Feliciano: passano gli anni, ma il repertorio resta sempre lo stesso.

Parliamo di canzoni che, in perfetto clima natalizio, trasmettono solo emozioni piacevoli. Non solo, sono capaci di attivare i ricordi, generando una sensazione di malinconia e nostalgia che non è disturbante, anzi. Invece che generare tristezza, contribuiscono ad alimentare quella voglia di stare insieme e condividere momenti speciali.

Ovviamente, ci sono sempre i grinch che fanno eccezione, ma secondo le stime sono numericamente inferiori rispetto alle persone che, alle prime note dei brani natalizi, si stampano un bel sorriso in faccia e iniziano a canticchiare come se non avessero mai avuto alcun problema in vita loro.

Lo studio sulle canzoni di Natale

Gioia, felicità, calma, tranquillità, nostalgia, senso di appartenenza, spirito di generosità e solidarietà: sono tante le emozioni che possono suscitare le canzoni di Natale. Secondo uno studio condotto dall’unità di ricerca medica dell’Ospedale Sønderjylland, Danimarca, questa musica ha un effetto calmante, con tanto di riduzione dello stress.

Per prima cosa, ai partecipanti è stata misurata la pressione sanguigna, poi sono stati fatti accomodare in una stanza addobbata e apparecchiata con le prelibatezze tipiche delle festività di dicembre. Subito dopo, è stato trasmesso il video di All I want for Christmas is you, uno dei brani natalizi più ascoltato e famoso al mondo.

Dopo l’ascolto del brano, i ricercatori hanno rimisurato la pressione ai partecipanti e rivolto loro domande sull’atmosfera e l’atteggiamento nei confronti della musica di Natale. I risultati sono stati sorprendenti: diminuzione della pressione e, udite udite, aumento dello spirito natalizio pure nei cosiddetti grinch.