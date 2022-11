Sei alla ricerca di frasi per gli auguri di Natale originali e diverse dal solito? Vediamone alcune divertenti e simpatiche.

Stanchi dei soliti auguri di Natale smielati o scontati? Perché non sorprendere gli amici con delle frasi originali e divertenti? Ti proponiamo una raccolta di frasi di Natale divertenti, originali e simpatiche per fare gli auguri a tutte le persone più importanti della tua vita e magari per strappare loro anche un sorriso!

Rendi questo Natale speciale con delle frasi indimenticabili!

Frasi di Natale divertenti

-Sono ore che ti cerco… ma dove sei andato a finire? E poi lo sai che non esiste presepe senza… asino!

-In questi momenti così magici Babbo Natale ci dà due parole che apriranno molte porte per il futuro: tirare e spingere. Buon Natale!

-Caro Babbo Natale, quest’anno vorrei un corpo magro e un un conto in banca corposo. Mi raccomando, non fare come lo scorso anno che inverti le due cose!

-In queste festività di pace ed amore, sii tollerante ed amorevole. Fai come me, invia un messaggio di auguri di Natale al tuo amico sfigato :-). Buon Natale

-Da lontano non ti si distingue proprio! Va bene la pancia, la barba incolta, i capelli lunghi, ma almeno evita il rosso quando ti vesti se non vuoi essere scambiato per Babbo Natale!

-A tutti quelli che l’anno scorso per Natale, mi hanno fatto gli auguri di Buon Natale, augurato un anno ricco di salute, felicità ed amore, voglio far sapere che non sono serviti a nulla… per quest’anno sono invece più graditi… soldi, assegni circolari, buoni spesa, ecc. Grazie a tutti per l’attenzione! Buon Natale!

-A Natale siamo tutti più buoni. Se uno ti ruba il posto auto, non rigargli la fiancata… scrivigli Buone Feste!

-Giuseppe e Maria hanno chiesto a Babbo Natale di ritrovare l’asinello… hanno offerto una taglia di 500 euro. Se non mi offri di più gli dico dove trovarti! Tanti auguri di Buon Natale!

Frasi di Natale simpatiche

-Avrei voluto regalarti qualcosa di incredibile, meraviglioso e stupefacente… ma non sono riuscita ad incartarmi. Perciò ti faccio i miei migliori Auguri di Natale!

-Con la crisi si deve risparmiare su qualcosa, quindi: Buon Natale, Buon Anno, buon compleanno e già che ci siamo anche una Buona Pasqua.

-Fate largooooooooooooooo! Auguri esplosivi per una persona speciale. Buon Natale.

-Quest’anno sotto l’albero troverai la felicità, la salute, l’amore, il denaro, la pace e tutto il necessario. Quel che non trovi cercalo su Google.

-Metti la mano destra sulla spalla sinistra e la mano sinistra sulla spalla destra. Ecco, hai appena ricevuto un abbraccio a distanza. Buon Natale!

-Se durante queste feste vedrai un uomo vestito di rosso che scende silenzioso per il tuo camino e ti mette in un sacco, niente panico, quest’anno ho chiesto che il mio dono sia tu!

-Ne abbiamo passate tante insieme, e dopo il cenone di questa sera dobbiamo essere pronte ad affrontare la sfida più difficile… la bilancia! Ce la faremo, amica mia. Buon Natale!

Auguri di Natale originali

-Se il Natale merita di essere festeggiato come si deve è anche perché esistono amiche come te che azzeccano sempre il regalo perfetto. Buon Natale amica mia!

-Il Natale è quel momento in cui hai nostalgia di casa… anche mentre sei a casa!

-Grazie per esservi presi cura di me dal primo giorno della mia vita. Se sono come sono, è solo grazie a voi. Buon Natale mamma e papà.

-Buon Natale a voi, che rendete possibile ogni giorno, che cercate di esaudire i miei desideri, che colorate ogni giornata di pioggia con un raggio di sole. Tanti auguri ai genitori migliori che potessi desiderare. Buon Natale.

