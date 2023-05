Qual è il significato degli anelli sulle dita? In base alla posizione che si sceglie si manda un messaggio in codice agli altri.

Sapete che in base alle dita dove si indossano gli anelli si trasmettono dei messaggi in codice agli altri? Ogni dito ha un significato e indica alcuni aspetti della propria personalità. Vediamo cosa diciamo alle persone quando decidiamo si sfoggiare un anello sul pollice, sul medio, sull’anulare, sull’indice o sul mignolo.

Qual è il significato degli anelli sulle dita?

Non sono soltanto le mani a comunicare dettagli sulla propria personalità, ma anche gli anelli e le dita su cui vengono indossati. Sapete che questi gioielli assumono un significato diverso in base alla loro posizione? Anche se in pochi prestano attenzione a questi dettagli, ci sono dei messaggi in codice davvero curiosi. Se, ad esempio, scegliete di sfoggiare un anello sul dito indice significa che siete persone dirette e ambiziose. Attenzione, però, se messo sulla mano destra indica anche una certa predisposizione all’organizzazione, mentre a sinistra un animo decisamente più creativo.

Al contrario, un anello indossato sul pollice è sinonimo di potere. Generalmente, quanti lo indossano in questa posizione sono molto sicuri di sé. Se è posto sulla mano destra denota anche una spiccata vanità, mentre sulla sinistra una buona dose di astuzia. Sfoggiate gli anelli sul medio? Significa che siete equilibrati e responsabili. A destra indica sicurezza di sé con conseguente trasmissione di fiducia agli altri, mentre a sinistra la volontà di essere d’aiuto per il prossimo.

Ad ogni dito appartiene un significato

Mentre il significato legato alle altre dita è spesso sconosciuto, quello dell’anulare è noto a tutti. Si tratta della posizione dell’amore, quella riservata ai gioielli di fidanzamento prima e alle fedi poi. Infine, abbiamo il mignolo. Secondo la tradizione, un anello sul dito più piccolo della mano è sinonimo di famiglia aristocratica. Quanti lo indossano a destra sono coraggiosi, mentre a sinistra denota allegria e carisma.

