Tutti la amano per la sua straordinaria voce e per le sue canzoni, ma molti non sanno dove vive: ecco tutti i segreti della casa di Elisa Toffoli, immersa nel cuore verde del Friuli tra natura e musica!

Sapete dove abita Elisa? Cantautrice amatissima e voce di successi intramontabili, grande protagonista a Sanremo 2023 insieme all’amica e collega Giorgia, l’artista vive in una deliziosa casa in campagna in Friuli e ora andiamo a scoprire com’è fatta! Ecco tutto quello che si sa della sua splendida dimora nel segno della semplicità…

La casa di Elisa in Friuli: un caldo nido in campagna tra natura e musica

Elisa Toffoli, per tutti semplicemente Elisa, è una delle artiste più amate nella scena nazionale e le sue canzoni scaldano il cuore.

Da sempre apprezzata anche per la sua semplicità, nonostante un successo incredibile che da anni la vede sulla cresta dell’onda, ha scelto di vivere in una casa deliziosa in campagna, nel cuore verde del Friuli, dove tutto profuma di calore e dolcezza.

Alcuni scatti sui social mostrano scorci dell’abitazione della cantautrice, dove spicca una nota dominante: la candida carezza del bianco, dalle pareti ai soffiti con travi in legno a vista a regalare un tocco ancora più accogliente alla residenza dell’artista.

La casa di Elisa è molto luminosa, complici grandi finestre e toni neutri che donano agli interni ancora più respiro.

A casa di Elisa regna la musica!

A casa di Elisa regna la musica (e come potrebbe essere altrimenti?), come emerge da altri contenuti social pubblicati dalla stessa cantante su Instagram.

In alcune foto e video condivisi con il suo pubblico di milioni di follower, l’artista si mostra immersa nelle note del suo pianoforte e circondata dalla luce del sole che filtra dalla finestra del suo studio di registrazione.

Mobii bianchi e linee pulite ed essenziali confezionano un arredamento dallo stile romantico e semplice, ma al tempo stesso molto personale e raffinato.

