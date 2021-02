Tra i dubbi più frequenti sulla gravidanza ne compare sempre una: “si può rimanere incinta con il ciclo?”, ecco la risposta.

Una domanda che quasi ogni ragazza o donna si è posta durante la vita è se si può rimanere incinta con il ciclo. La risposta è sì, senza ombra di dubbio, ma oggi cercheremo anche di capirne i motivi.

La concezione che durante il periodo delle mestruazioni e subito dopo che si sono concluse non si possa restare incinte è molto diffusa. Questa idea rientra tra le credenze secondo cui per evitare gravidanze indesiderate basti stare attente ai giorni in cui si hanno i rapporti. Non c’è niente di più sbagliato, perché affidarsi al calcolo dei giorni non è assolutamente un metodo anticoncezionale efficace. Vediamo di capire meglio i motivi partendo dal concetto di giorni fertili.

Il periodo fertile

Molte donne credono che non sia possibile restare incinta con il ciclo, questo può essere dovuto al fatto che si crede che il concepimento sia possibile solo in un determinato periodo del ciclo mestruale. In realtà non è così, ciò che è vero è che nelle 24 ore dell’ovulazione e nei giorni vicini, ovvero nel periodo fertile, si hanno maggiori probabilità di concepire.

Test di gravidanza

Il fatto che in questi giorni sia più probabile ottenere una gravidanza, non significa però che le probabilità siano pari a zero in tutti gli altri giorni. È importante, quindi, tenere a mente che è possibile andare incontro ad una gravidanza in ogni fase del ciclo mestruale. Questo significa che si può rimanere incinta durante il ciclo così come al termine del flusso mestruale.

Rimanere incinta con il ciclo: come è possibile?

Esiste sempre una certa probabilità di restare incinta anche durante il ciclo, ma le probabilità aumentano anche in rapporto alla durata del ciclo. Nei cicli più corti, che durano quindi meno dei regolari 28 giorni, la data dell’ovulazione sarà più precoce. In questi casi, quindi, le probabilità di concepire anche durante il ciclo sono più alte.

La spiegazione è dovuta al fatto che dopo il rapporto gli spermatozoi possono sopravvivere per circa una settimana nel corpo della donna. Il che significa che potrebbero sopravvivere fino all’ovulazione successiva e dare, quindi origine ad una gravidanza, in questo caso, indesiderata.