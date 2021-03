Quali sono i tagli di capelli per bambina che non passano mai di moda? Ecco una panoramica dai più pratici e quelli più richiesti.

Anche quando si è piccoli è importante poter esprimere il proprio carattere attraverso l’abbigliamento e le acconciature. Per fortuna ci sono tanti tagli di capelli per bambina perfetti per accontentare proprio tutte.

La scelta di un taglio corto è la più comoda, ma molte bambine sono gelose dei propri capelli e specie se vogliono imitare i grandi preferiscono le lunghezze medie o medio lunghe. Vediamo quali tagli di capelli per bambine sono i più apprezzati.

Taglio capelli bimba: il caschetto è sempre un must

I tagli corti sono quelli più richiesti da tutte le mamme, sono pratici da gestire e si adattano bene a capelli ricci e lisci. Uno dei tagli corti tra i più gettonati è senza dubbio il caschetto, uno dei tagli capelli per bambine dai 2 anni in su tra i più usati. In realtà con questo taglio ci si può sbizzarrire anche sulla lunghezza e offre quindi tante diverse possibilità tra cui scegliere.

Bambina che taglia i capelli dalla parrucchiera

Dai cortissimi che arrivano fino alla linea delle orecchie, fino ai caschetti che raggiungono le spalle ce ne è davvero per tutti i gusti. Inoltre, sebbene il caschetto tradizionale sia un taglio pari e con la frangetta, esiste anche una variante scalata e molto più sbarazzina a cui si può abbinare una frangia ultra corta. I tagli asimmetrici si adattano anche molto bene a chi ha i capelli ricci, perché permettono di giocare con i volumi e dare al tempo stesso un taglio più leggero e vivace.

Tagli capelli bambina 10 anni

Man mano che cresceranno le bimbe vorranno sentirsi già grandi e iniziare a decidere in autonomia il loro taglio di capelli. A 8-10 anni le vostre piccole principesse vorranno probabilmente farsi crescere i capelli perché la lunghezza permette molte acconciature in più.

Quale bimba non sogna di farsi fare le trecce? I tagli lunghi o medio lunghi sono gli unici che permettono di sbizzarrirsi con le acconciature. Sono anche i tagli ideali per usare una miriade di accessori dai cerchietti colorati agli elastici decorati da usare per i codini. Certo però, richiedono anche molta più pazienza per essere gestiti, per questo sono indicati perlopiù per le bimbe già un po’ più grandi e ben disposte a lasciarseli sistemare.