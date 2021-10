Il cane si reca ogni giorno alla stessa concessionaria Hyundai ed è così che la squadra decide di assumerlo per l’accoglienza ai clienti.

Questa storia vi fare sicuramente sorridere: e sì, è accaduto davvero, in Brasile per l’esattezza. Il protagonista di questo racconto a dir poco surreale è un cane randagio chiamato Tucson Prime che, da un po’ di tempo a questa parte, si recava sempre nella stessa concessionaria Hyundai.

Inizialmente non l’avevano notato, tuttavia il cagnolino ha conquistato in pochissimo tempo l’attenzione e l’affetto di tutto il personale: la sua costante presenza li ha così impressionati e divertiti che i titolari hanno preso una decisione a dir poco singolare sul suo conto. E no, non l’hanno semplicemente adottato.

La concessionaria ha fatto sì che Tucson Prime avesse un nuovo posto in cui sentirsi felice e a casa, ma c’è di più: avendo notato in lui una straordinaria capacità nel salutare la clientela, la concessionaria ha deciso di assumerlo nell’ambito dell’assistenza per chi fosse interessato ad acquistare un’auto. Inutile dire che la vicenda ha scatenato l’ilarità del web, anche perchè l’azienda ha aperto un profilo Instagram al cagnolino per rendere noto il tutto e per documentare l’operato di questo prodigo lavoratore. Ecco qui un post di Tucson Prime sul posto di lavoro: