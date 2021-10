Un cagnolino è stato abbandonato sui binari di un treno. Il piccolo aveva i minuti contati. Una donna coraggiosa l’ha salvato dall’impatto fatale.

Un cucciolo di pitbull grigio è stato abbandonato, intenzionalmente, sui binari di un treno. Un gesto folle e di una cattiveria inaudita, il cane non avrebbe avuto speranze se non fosse stato per il pronto intervento di una donna coraggiosa.

Il cucciolo di cane è rimasto fermo a lungo sulle guide dei binari, terrorizzato. Probabilmente non si sarebbe spostato nemmeno sentendo sopraggiungere un treno a gran velocità, tanta era la sua paura. Il cucciolo avanzava lentamente sempre senza allontanarsi dal binario della ferrovia, inconsapevole del pericolo che correva.

Il salvataggio al cardiopalma

Per fortuna in suo soccorso è arriva Nina Love. La donna è una nota attivista per i diritti degli animali, che vive a Filadelfia, negli Usa. Nina aveva notato il cucciolo sui binari e l’ha seguito per quasi cinque chilometri. Nina sapeva che non c’era tempo da perdere perché il prossimo treno sarebbe passato in meno di quindici minuti.

Nina Love racconta di aver avuto paura: la situazione era pericolosa e il tempo correva secondo dopo secondo, senza scampo. Però aveva visto gli occhi smarriti del cucciolo di cane, i suoi movimenti tremanti, e non se l’era sentita di abbandonarlo al suo destino.

La donna è riuscita a prendere il cucciolo appena pochi secondi prima del passaggio del treno. “L’adrenalina era tanta che non ho nemmeno sentito il fischio,” ha raccontato Nina ai giornalisti.

Ora il cucciolo è salvo e aspetta di essere adottato da una famiglia amorevole, che gli insegni la fiducia negli esseri umani. Per il momento è coccolato dalla sua salvatrice, Nina, che lo vezzeggia con croccantini e biscotti.

“Credo che tutti meritiamo una seconda possibilità nella vita, anche lui,” ha detto Nina Love commentando la vicenda.