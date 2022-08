Ecco le location di Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile, la commedia con protagonisti Enrico Brignano e Giorgio Panariello.

Qual è una delle mete estive più affascinanti in assoluto? Sharm el Sheikh, la splendida località in Egitto che si affaccia sul Mar Rosso. E proprio la città egiziana è il luogo dove è ambientato Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile, commedia del 2010 diretta da Ugo Fabrizio Giordani in cui hanno recitato alcuni dei volti più noti della comicità italiana. Vediamo ora quali sono le location di Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile.

Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile: le location del film

Ovviamente, essendo il film ambientato in gran parte nella splendida località turistica sul Mar Rosso, gran parte delle location si trovano proprio in Egitto. La location principale è stato il celebre resort Domina Coral Bay, un villaggio turistico solitamente molto frequentato dai turisti che decidono di trascorrere le proprie vacanze proprio nella celebre località turistica in Egitto.

Giorgio Panariello

Ma non tutto il film è stato girato nel Paese dell’Africa. Alcune location le troviamo per esempio anche in Italia, per l’esattezza a Roma, dove è ambientata la prima parte del film. Nella Capitale, in via della Macchiarella, c’è la casa dove abita Fabio Romano, il personaggio interpretato da Enrico Brignone.

Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile: il cast del film

I due protagonisti principali del film, Fabio Romano e Guido Saraceni, sono interpretati da Enrico Brignano e da Giorgio Panariello. Nel cast del film troviamo poi anche Maurizio Casagrande, Cecilia Dazzi, Elena Russo, Michela Quattrociocche, Laura Torrisi, Hassani Shapi, Fioretta Mari, Sergio Muniz, Walter Santillo, Ludovico Bizzaglia, Daniele La Leggia e Gabriele Penteriani.

Il film segue le vicende dell’agente assicurativo Fabio Romano che decide di portare tutta la famiglia in vacanza a Sharm el-Sheikh, dopo che scopre che lì si trova il nuovo presidente della sua azienda.

