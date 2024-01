Attraverso i social Shannen Doherty ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha confessato che starebbe organizzando il suo funerale.

Shannen Doherty ha raccontato ai fan i dettagli e i retroscena legati alla sua battaglia contro la malattia e, nelle ultime ore, ha confessato che starebbe organizzando il suo funerale. L’attrice ha dichiarato che la malattia sta purtroppo avendo la meglio e che, per questo, avrebbe messo per iscritto le sue ultime volontà.

“So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando. Magari sono cose macabre, ma è anche divertenti in parte. Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso. Ho anche un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì”, ha dichiarato via social.

Shannen Doherty: il funerale

I numerosi fan di Shannen Doherty si stanno stringendo in queste ore attorno alla loro beniamina che, purtroppo, ha dichiarato via social che il tumore starebbe avendo su di lei la meglio. L’attrice ha confessato che il funerale si terrà probabilmente a casa sua e che, ad esso, parteciperanno solo le persone a cui vuole bene.

L’attrice ha dato anche alcune disposizioni in merito alle sue ceneri, e in queste ore in tantissimi le stanno esprimendo il loro affetto e il loro calore attraverso i social. Shannen Doherty è stata sposata per 3 volte. e ha confessato di non aver voluto figli a causa della malattia.