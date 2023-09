Giovedì 21 settembre su Netflix ha debuttato la quarta stagione, ora sono in tanti a domandarsi se Sex Education 5 ci sarà oppure no.

Da giovedì 21 settembre 2023 su Netflix sono disponibili gli episodi di Sex Education 4, la serie TV che ha per protagonisti un gruppo di adolescenti alle prese con le prime esperienze sessuali. Sono in molti a domandarsi se la serie TV proseguirà, se ci sarà anche Sex Education 5 o se invece la quarta è l’ultima stagione. Vediamo ora tutto quello che sappiamo a rigato.

Sex Education 5 si farà?

Riguardo al futuro di questa serie TV non arrivano buone notizie per i fan: Sex Education 5, infatti, non si farà. Con l’ultimo episodio della quarta stagione si è conclusa definitivamente la serie TV.

Gillian Anderson

I motivi che hanno portato alla decisione di porre la parole fine allo show li aveva spiegati la sceneggiatrice Laurie Nunn, già dopo l’uscita della quarta stagione: “Ho sempre pensato che le serie teen debbano terminare prima che i protagonisti vadano all’università. Se invece si continuano a raccontare le storie del liceo, attori che intanto diventano trentenni finiscono per interpretare ancora degli adolescenti”. E’ così che Sex Education si è chiusa con la stagione numero 4.

Sex Education: il cast della serie TV

Il protagonista principale di Sex Education è Asa Butterfield che interpreta il ruolo di Otis. Nel cast principale della serie TV troviamo poi Emma Mackey nei panni di Maeve, Gillian Anderson è invece Jean, madre di Otis, mentre Ncuti Gatwa è il suo amico Eric.

Oltre agli attori e alle attrici precedentemente citati, in Sex Education ci sono anche Connor Swindelles (è Adam), Kedar Williams-Stirling (che invece è Jackson Marchetti). E poi ancora troviamo Aimee Lou Wood nei panni di Aimee, Tanya Reynolds in quelli di Lily e Patricia Allison in quelli di Ola.