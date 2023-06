Una delle trasmissione più amate delle Rai è certamente quella condotta da Francesca Fagnani: ecco allora quando torna Belve 2023.

Se si parla di programmi di successo della Rai, uno di quelli che ha avuto il maggiore successo negli ultimi anni è certamente Belve. La crescita della trasmissione condotta da Francesca Fagnani, in termini di ascolti, è stata esponenziale e, puntata dopo puntata, sempre più spettatori si sono incollati agli schermi di Rai 2 per vedere i nuovi episodi del programma. E anche la popolarità della presentatrici è cresciuta sempre di più, tanto che è stata anche una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023.

Quando inizia Belve 2023?

Ma quando inizia su Rai 2 Belve 2023? E’ questa ora una delle domande che si pongono i tanti fan del programma, impazienti di vedere le interviste di Francesca Fagnani ai vari ospiti che si alterneranno. Ovviamente, nonostante i tanti cambiamenti che ci sono stati alla Rai, con anche diversi addii eccellenti (basti pensare a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini), Belve è stato confermato anche per la nuova stagione televisiva.

Francesca Fagnani

Ora è stata anche annunciata la data in cui il programma tornerà su Rai 2: per vedere le nuove puntate e le nuove interviste di Francesca Fagnani bisognerà aspettare martedì 26 settembre 2023. Anche questo nuovo ciclo di puntate andrà in onda sempre in prima serata.

Belve 2023: le interviste

Per sapere chi saranno i vari personaggi che verranno intervista da Francesca Fagnani nel corso di questa nuova edizione di Belve bisognerà invece ancora attendere. Nello studio del programma di Rai 2 si sono sempre alternati personaggi di grande spessore e non c’è ragione di dubitare che sarà così anche per quanto riguarda questa nuova stagione. Non resta che aspettare che arrivi martedì 26 settembre 2023.

