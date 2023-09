Ecco quali sono le location di Bellissima, il film diretto da Luchino Visconti con protagonista Anna Magnani.

Anna Magnani è una delle icone del cinema italiano, nella sua lunga carriera ha recitato in tantissimi film indimenticabili come La rosa tatuata (che nel 1956 le ha permesso di vincere il Premio Oscar per la Migliore attrice protagonista), Roma Città Aperta e Bellissima. Quest’ultimo è uscito nel 1951 ed è stato diretto da Luchino Visconti. Il film ha per protagonista Maddalena, una donna di 30 anni madre di un bambina di 6, di nome Maria, che cerca in tutti i modi di far entrare nel mondo dello spettacolo. Vediamo ora quali sono le location di Bellissima.

Bellissima: le location del film

Bellissima è ambientato a Roma ed è proprio nella Capitale che è stato girato il film dal giugno del 1951 all’ottobre dello stesso anno. La casa dove abita Maddalena insieme al marito e alla figlia Maria si trova in via Alberto da Giussano, nella stessa via c’è anche in cinema all’aperto dove viene proiettato Fiume rosso (è l’ex cinema Preneste).

Anna Magnani

In piazza Mancini si trova invece la panchina dove Maddalena si ferma a pensare alla figlia. Tra i luoghi dove è stato girato Bellissima ci sono anche gli studi di Cinecittà. In Via Ostiense troviamo invece la trattoria della suocera di Maddalena dove viene ospitato Annovazzi: lo storico locale Al Biondo Tevere.

Bellissima: il cast del film

Come detto in precedenza, la protagonista principale di Bellissima è Anna Magnani, che interpreta il ruolo di Maddalena, la figlia Maria è impersonata da Tina Apicella mentre il marito Spartaco fa Gastone Renzelli.

Nel cast del film c’è però anche un’altra icone del cinema italiano: Walter Chiari. E poi ancora Arturo Bragaglia, Lola Braccini, Amalia Pellegrini, Nora Ricci, Linda Sini, Teresa Battagli e Gisella Monaldi.