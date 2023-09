Ecco le location di La stoccata vincente, il film che racconta la vera storia di Paolo Pizzo, due volte campione del mondo di scherma.

La stoccata vincente è il film che racconta la vera storia di Paolo Pizzo, campione italiano di scherma la cui vita, soprattutto quando era un bambino, è stata tutt’altro che semplice. Vediamo ora quali sono le location di La stoccata vincente.

La stoccata vincente: la storia vera del film

Paolo Pizzo nel 2011 si è laureato campione del mondo di scherma nella specialità, un successo che ha bissato sei anni dopo, nel 2017. Ma ha vinto anche una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. Quando era solamente un bambino, però, ha dovuto affrontare una sfida ben più grande e difficile che due Mondiali: ha dovuto duellare contro un tumore al cervello.

Alessio Vassallo

Una sfida che Paolo Pizzo è riuscito a vincere. Al suo fianco c’è sempre stato il padre Piero, che non è stato solamente il suo allenatore una volta cominciata la carriera sportiva, ma anche un vero punto di riferimento per tutta la vita.

La stoccata vincente: le location del film

La stoccata vincente è stato girato principalmente in Sicilia. Una delle location principali è la città di Catania, dove è nato Paolo Pizzo. Ma diverse riprese sono stat effettuate anche nella provincia in città come Aci Castello, Aci Trezza. E poi non mancano le riprese dall’Etna.

Fuori dalla Sicilia, La stoccata vincente è stato girato anche nel Lazio: a Roma ma anche a Genzano di Roma, a Guidonia Montecelio e quelle rive del lago di Bracciano.

La stoccata vincente: il cast del film

A interpretare il ruolo del protagonista, Paolo Pizzo, è Alessio Vassallo mentre il padre Piero è impersonato da Flavio Insinna. Nel cast di La stoccata vincente troviamo anche Maciej Robakiewicz, Elena Funari, Chiara Cavaliere, Mario Ermito, Samuele Carrino, Carlotta Ventimiglia, Svetlana Kevral e Egle Doria.