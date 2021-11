Il mitico appartamento di Carrie Bradshaw di Sex and the City è su Airbnb, scoprite per chi sarà possibile prenotare un soggiorno da sogno!

Airbnb non finisce mai di stupire e questa volta la famosa piattaforma di annunci di affitti ha avviato una collaborazione molto particolare con la protagonista di Sex and the City. Airbnb ha infatti ricreato fedelmente l’appartamento di Carrie Bradshaw con tanto di favolosa cabina armadio!

Sex and the City, su Airbnb la casa di Carrie

In occasione del 23esimo anniversario di Sex and the City e dell’uscita del reboot And Just Like That, l’appartamento di Carrie Bradshaw sarà disponibile per l’affitto per le notti del 12 e 13 novembre per due persone (una notte per ogni coppia). Gli ospiti saranno accolti da un check-in virtuale proprio da Sarah Jessica Parker e potranno trascorrere una notte nell’appartamento ricreato proprio come appare nello show.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

I fortunati ospiti potranno calarsi nei panni della protagonista dell’amata serie e ammirare e toccare con mano gli outfit firmati dalla costumista Patricia Field che li attenderanno nella memorabile cabina armadio azzurra (che possiamo ammirare qui in foto). Come ciliegina sulla torta si avrà la possibilità di prendere parte anche a un servizio fotografico professionale.

Come prenotare l’appartamento da sogno

Le richieste per la prenotazione apriranno a partire dall’8 novembre alle 18 ora italiana, sul sito Airbnb è stata già creata una sezione dedicata “Sex and the City“. Le prenotazioni sono, però, riservate solo ai residenti negli Stati Uniti. Per celebrare gli anni passati dalla messa in onda della prima puntata dell’amata serie targata HBO, il costo del soggiorno sarà di soli 23 dollari a notte. Inoltre Airbnb devolverà parte del ricavato per ogni prenotazione ricevuta al The Studio Museum di Harlem dedicato al lavoro di artisti di origine africana.