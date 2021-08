Il revival di Sex and the City è in corso d’opera, ma è già antologia di prossime tendenze da salvare nell’agenda dei look.

Ogni giorno un’appassionata di Sex and the City si sveglia e attende una foto rubata dal set in corso del revival, settima stagione, dal sottotitolo And just like that: la curiosità cresce sempre di più, e dopo esserci rasserenate alla visione di Mr.Big, ora possiamo un attimo tornare al nostro radar look.

La serie non è ancora uscita ma dalle foto che trapelano sui social e sul web è possibile sbirciare in anteprima – e un giro lo abbiamo già fatto -, gli outfit che indosseranno Carrie and Co.: le nostre beniamine sono da sempre fonte di ispirazione delle fashion addicted, vestite dalle migliori stylist della serie, prima ancora che arrivassero le influencer. Ecco perché basta una foto rubata ad un loro look per scoprire quali trend possiamo prendere e fare nostri.

Sex and the City, revival: le scarpe indispensabili, già adesso, sono i sandali con la zeppa

Le scarpe naturalmente sono state sempre nell’occhio del ciclone, e anche nel caso del revival l’occhio non poteva che cadere lì: dopo tutti questi anni con quali scarpe Carrie avrà riempito l’immensa scarpiera della cabina armadio che le ha fatto realizzare Mr. Big – per saperne di più su Netflix trovate il film del 2008 -? Avrà e indosserà ancora quelle splendide Manolo blu?

Le Manolo Blahnik dopo qualche dubbio sono apparse, ma le scarpe predilette in questa serie sembra siano i sandali con la zeppa, modello che Carrie e Miranda indossano con una certa disinvoltura, abbinandole ad abiti boho, pantaloni palazzo e tute eleganti. Vien da sé quindi che i sandali con la zeppa, altissimi, sono stati identificati come la nuova scarpa trend over 50, in un mix glam decisamente più comodo dei tacchi a spillo a cui ci avevano abituato nostre eroine di New York.

Aspettare l’anno prossimo? Diremmo proprio di no, da acquistare invece ora e subito con i saldi!

Sandali con la zeppa per l’estate 2021 da acquistare con i saldi

Eccoci allora in vostro soccorso, per passare in rassegna i modelli di sandali con la zeppa, pronte a farci ispirare da Carrie e Miranda: le scarpe indossate da loro sono dei super platform dai colori sgargianti, naturalmente da scegliere in base all’occasione. Il modello è chiaramente ispirato agli anni ’70, con tacco largo a colonna o in paglia, pensate per loro dalla nuova stylist Molly Rogers, che ha lavorato in sinergia per diversi anni con la storia stylist Patricia Field.

– Per i modelli con la zeppa e in paglia, il pensiero va immediatamente alle espadrilles alte: rosse fiammanti come quelle di Primadonna se pensate di indossarle per un look da giorno, per la sera invece meglio puntare su un colore più delicato come il celeste. Versatili e perfette night and day, sono le zeppe in sughero Nero Giardini.

– Se quest’estate invece volete farvi trascinare da colori vitaminici, briosi e baciati dal sole, questo modello CafèNoir sarebbe senz’altro approvato da Carrie: irriverenti quanto basta, chic in un mix di lime e verde, le nuance trendy più summer vibes del 2021, le più amate da chi al tocco glam non rinuncia mai.