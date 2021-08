Taglie pensate per tutti senza limiti e distinzioni: Tommy Hilfiger pensa ad una capsule gender fluid, e apre la strada ad una linea esclusiva e inclusiva.

La moda è rivoluzione, comunicazione, fotografia dei nostri tempi, ma soprattutto la moda è sempre avanti, in anticipo sulle possibilità, le novità e le tendenze, ed è per questo che anche nell’attualità fa sentire la sua voce in capitolo. Sostenibilità e inclusività sono i due termini che quest’anno abbiamo letto e sentito di più, perché forse anche il fashion system ha avuto più tempo per riflettere. Tommy Hilfiger fa così sentire nel pieno dell’estate la sua di voce, con una capsule speciale.

Si chiama TommyxIndya, e per il marchio segna una nuova direzione che potrebbe dare un tocco nuovo anche alle prossime collezioni. Per ora si comincia con una piccola selezione di capi gender fluid, aprendo la strada così ad una moda che è pronta ad ascoltare il presente e riscriversi.

Tommy Hilfiger lancia la sua prima capsule gender fluid: come nasce

In principio c’è un’esigenza, quella di rispondere ai cambiamenti del presente, imparare a non lasciare nulla al caso e le parole sospese, e poi c’è una fortunatissima collaborazione che da il nome a questa piccola collezione. Indya Moore, attrice non binaria, sostenitrice dei diritti trans e tra le 100 persone più influenti al mondo, come indica la lista stilata dal Time nel 2019, è anima e ambassador di questa capsule che prende anche il suo nome.

Si tratta di una capsule estiva dove si respira l’amore di India per gli anni ’90 e la voglia di Tommy Hilfiger di riscrivere le sue silhouette, in maniera unisex, taglie quindi genderless e inclusive. Questi i fondamentali di questo nuovo progetto che il brand ha lanciato con grande entusiasmo.

“Questa collezione incarna tutto ciò in cui crediamo. Rappresenta il prossimo passo nella nostra missione di accogliere tutti i consumatori ed è qui per far sentire le persone considerate, accettate e incluse. Questo messaggio significa molto per tutti noi e siamo orgogliosi di condividerlo con il mondo“, ha sintetizzato Tommy Hilfiger, perfettamente in linea con quanto affermato da Indya al lancio della capsule.

“Troppe persone sono costrette a sentire che c’è qualcosa di sbagliato in loro solo per voler essere se stessi. Significa tutto per me sapere che, con la nostra collezione, nessuno viene fatto sentire sbagliato o diverso. Tutti sono perfetti, non importa chi siano“, ha detto l’attrice della serie Netflix Pose.

TommyxIndya: i capi che compongono la capsule estiva

Una collezione che conquisterà immediatamente chi è affezionato allo stile iconico del marchio. Si può dire infatti a guardare la capsule, disponibile online, che ritroviamo tutte le nuance, il blu, il rosso, il celeste, il bianco, le righe, tutti i dettagli di casa Hilfiger, ma con un nuovo concept di taglie.

T-shirt cropped, pantaloni palazzo oversize a righe, salopette, body, blazer gessati, giacche ed abiti sportivi e in stile nautico e anche pezzi lingerie, con l’elastico firmato Tommy. Una collezione sporty-chic, dove c’è spazio per tute e abiti chemisier pensati per tutti, insieme anche ad accessori quali scarpe e cinture. Trovate la collezione completa e da acquistare sul sito.

