Piumini super morbidi che ricordano trapunte, stivali peluche in stile eschimese, occhialoni super colorati e colori sfavillanti: le passerelle delle fashion week hanno suggerito l’identity del perfetto look da neve dell’autunno/inverno 2022-2023.

Si avete letto bene. Anticipi, suggestioni e visioni di come saranno le vacanze sulla neve secondo le collezioni dell’autunno/inverno 2022-2023, per riprenderci quelle vacanze sulla neve a cui abbiamo dovuto rinunciare, e il cui solo pensiero già ci fa sentire bene. Possiamo allora già sognare con le proposte del perfetto snow look che abbiamo avvistato nelle collezioni del prossimo inverno.

Perché il look da neve va ben oltre cappotti, montoni e guanti, diventa colorato, personale e glamour, da scegliere secondo le attrazioni e il mood della giornata in montagna che ci attende.

Autunno/inverno 2022-2023: cosa indosseremo in alta montagna

La galleria dei look proposti sulle passerelle e nei fashion film figli della pandemia, che hanno anticipato le prossime tendenze invernali, ci raccontano attraverso gli outfit i momenti della perfetta vacanza invernale, con un look da indossare per ogni occasione.

Vivere l’alta montagna sciando, scalando, o anche semplicemente godendosi atmosfere mozzafiato in uno chalet di lusso che alla sera propone atmosfere calde e suggestive. Ed è questo senso di libertà a volersi esprimere con un abbigliamento vivace, glamour e a prova di gelo. Spazio quindi a stivaletti con dettagli peluche osannati da Miu Miu, da indossare con calze colorate e a stampe geometriche da abbinare a giacche imbottite e a cardigan e maglioni per un look caldo e multistrato.

Anteprime invernali dalle passerelle: Miu Miu, Louis Vuitton, Dolce e Gabbana

Quali sono i must have che accompagneranno le nostre vacanze in alta montagna? Gli accessori e i capispalla sono la costante dominante di ogni look, da quello più sportivo a quello più elegante in dettagli chic, perché la lezione che arriva da Dolce e Gabbana, con il suo piumino multicolor o animalier, e il cappello pescatore peluche è che non dobbiamo pensare che uno snow look debba essere essenziale perché mirato solo a farci stare calde.

– Stessa lezione ma declinata diversamente arriva da Miu Miu, che infatti scopre le sue modelle baciate dal sole e dal gelo della neve, mostrando come su un vestito caldo e dolcemente scollato, possiamo valorizzare il nostro look con un gioiello che impreziosisca il décolléte.

– E per chi vuole osare ancora di più e rivoluzionare completamente il classico look da montagna, Louis Vuitton ci propone accostamenti audaci abbinando calde mantelle a felpe oversize, per una vestibilità comoda addolcita da gonne romantiche in tulle. Con gli occhiali da sci al collo, la maison ci propone il perfetto look post sci.