Saranno morbidi, caldi, avvolgenti e luminosi: uno sguardo rubato alla maglieria del prossimo inverno

Tranquille, c’è ancora un po’ d’estate da vivere, ma la moda ci incuriosisce e ci lusinga con le sue anteprime e più i mesi passano e la curiosità cresce verso le collezioni autunno/inverno 2021-2022. D’altronde quando di ritorno dalle vacanze andremo a fare shopping sarà inevitabile trovare la sezione nuova collezione, dove vedremo già palesarsi i maglioni autunnali a manica lunga.

E noi non vogliamo farci trovare impreparate, e ci inoltriamo verso il winter is coming, dando un occhio ai modelli del prossimo inverno, tra nuance e dettagli da appuntare per rinnovare l’armadio e seguire qualche nuova tendenza alle porte.

Maglioni inverno 2021: lupetti e dolcevita fantasia e in dettagli preziosi

Curiosando tra la collezione autunno/inverno 2021-2022 Miu Miu due sono le tendenze che possiamo appuntare. La prima è la presenza dei lupetti, maglione di lana o cotone caldo e sottile, che da capo basic si trasforma in protagonista, da abbinare a blazer da portare sbottonati o con un gilet. Dal taglio sportivo a costine oppure fantasia, potrebbe rivelarsi il capo chiave che faccia da alternativa alla voluminosità del classico dolcevita.

– Ma il dolcevita naturalmente resta un evergreen, pur prediligendo un collo alto meno elisabettiano ma morbido, in versione più scollata anche a cappuccio, così da lasciarsi indossare anche nelle occasioni più sofisticate. Nella sfilata Gucci Aria questo modello si (ri)presenta per la prossima stagione anche in versione vintage, decorato e impreziosito anche da dettagli glamour.

– Più sbarazzino e con in alto lo slogan del time to shine, diktat anche del prossimo inverno come mostra Dsquared2. Maglioni oversize ma non troppo, cropped o che si ripiegano su se stessi, in dettagli lurex o impreziositi da luminosi swarovski, da prediligere alla sera per outfit comfy a prova di festa dietro l’angolo.

Le nuance dell’autunno/inverno 2021-2022 tra tonalità glaciali e calde

I colori del prossimo autunno/inverno 2021-2022 sono perfettamente in sinergia con le nostre giornate invernali: fredde, ma a caccia di calore, che sia quello di un fuoco durante una vacanza di montagna o quello di una casa dove trascorrere una piacevole serata in compagnia o in pausa da soli dal lavoro.

Ecco che abbiamo bisogno di tonalità calde e accese, ma anche di colori neutri, da poter mixare con nuance più fredde che virano verso il blu, il celeste, per raccontare la bellezza dei colori tipicamente invernali. Colori brillanti come quelli di Dior, oppure candidi come quelli di Fendi: la nostra palette di maglioni sarà tutta da mixare per creare accostamenti color block hot n cold, trend che si conferma anche per questo inverno.