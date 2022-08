Se siete stati tra i tanti fan di Gossip Girl, ecco le serie TV simili da vedere assolutamente in streaming o in TV.

Blair Waldorf, Serena van der Woodsen, Chuck Bass, Nate Archibald, Dan Humphrey e tutti gli altri. Se conoscete questi nomi e avete amato questo personaggi è perché siete tra i tanti fan di Gossip Girl. La serie TV, che in Italia è arrivata per la prima volta nel 2008, è ben presto diventata un vero e proprio cult del genere teen-drama. Vediamo ora quali telefilm come Gossip Girl vedere assolutamente.

Serie TV come Gossip Girl

Bridgerton: tra le serie TV simili a Gossip Girl non possiamo non citare quella firmata Shonda Rhimes. In comune con Gossip Girl ha un personaggio misterioso che svela i segreti le notizie di gossip della propria comunità. Bridgerton è possibile vederla su Netflix.

Bridgerton

Elite: anche questa è disponibile su Netflix e anche questa è una serie TV tipo Gossip Girl. I protagonisti sono sempre un gruppo di studenti di un liceo privato. A differenza di Gossip Girl, Elite non è ambienta negli Stati Uniti ma in Spagna.

The O.C.: è un altro grande teen drama americano con protagonisti un gruppo di adolescenti. E’ una serie Tv che, per il grande successo che ha avuto, non ha certo bisogno di molte presentazioni ed è anche questa considerata un vero e proprio cult.

90210: citiamo anche il remake di Beverly Hills 90210. Non ha avuto lo stesso successo della serie TV originale a cui è ispirata, ma se siete tra i tanti fan di Gossip Girl saprete apprezzare questa serie TV.

Control Z: è una serie TV Netflix che ha per protagonisti sembra un gruppo di studenti. Non è però ambientata negli Stati Uniti ma in Messico: in ogni episodio vengono raccontati i segreti e le storie del gruppo di protagonisti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG