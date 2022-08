Il Signore degli Anelli è una delle serie TV più attese su Amazon Prime Video: dalla data di uscita al cast, ecco cosa c’è da sapere.

Era il 2017 quando Amazon Prime Video annunciava di aver acquisito i diritti per realizzare una serie TV su Il Signore degli Anelli. Da quel momento i fan del capolavoro fantasy di J. R. R. Tolkien sono in attesa di vedere i vari episodi, anche perché quello del colosso dello streaming è un progetto unico, come dimostra il budget da circa 500 milioni di dollari: una cifra da record per una serie TV. E’ così che in molti si stanno chiedendo: ma Il Signore degli Anelli, in serie TV, quando esce?

Il Signore degli Anelli, la serie TV: l’uscita

Amazon Prime Video non ha ancora annunciato la data del rilascio sulla propria piattaforma streaming degli episodi de Il Signore degli Anelli, nel 2020 sono iniziati i lavori di ripresa delle puntate in Nuova Zelanda (che era stata anche la location principale dei film della trilogia cinematografica) ma per vedere gli episodi sulla piattaforma on demand bisogna aspettare il 2 settembre 2022: è questa la data di uscita scelta da Amazon Prime Video.

Signore degli Anelli

Molti fan speravano di poter vedere Il Signore degli Anelli già per la fine del 2021 ma, al momento, questa sembra essere un’ipotesi poco percorribile.

Il Signore degli Anelli, la serie TV: le anticipazioni

Ma che cosa sappiamo de Il Signore degli Anelli? Amazon sulla serie TV ha rivelato che sarà ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, chi ama il capolavoro fantasy di Tolkien sa bene che questo vuol dire migliaia di anni prima rispetto ai fatti raccontati nel romanzo e nei film.

Ci saranno comunque personaggi già conosciuti e altri nuovi. La pace nella Terra di Mezzo è minacciata da Sauron e dal suo servitore Morgoth.

“Dopo un iniziale periodo di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, sia conosciuti sia inediti, mentre affrontano il tanto temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle oscure profondità delle Montagne nebbiose alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, fino alla mozzafiato isola-regno di Númenor e ai confini più estremi della mappa, questi regni e questi protagonisti scolpiranno un destino che, dopo la loro scomparsa, vivrà ancora molto a lungo” si legge il comunicato di Amazon Prime Video.

Il Signore degli Anelli, la serie TV: il cast

Sono noti anche i nomi degli attori che comporranno il cast principale de Il Signore degli Anelli. Nella serie TV, direttamente da Il Trono di Spade, ritroveremo Robert Aramayo e Joseph Mawle: il primo ha interpretato Ned Stark da giovane, il secondo invece ha avuto il ruolo di Benjen Stark.

Ci sarà poi Charlie Vickers, il Guglielmo Pazzi de I Medici, ma anche Ismael Cruz Cordova, che abbiamo potuto vedere in The Good Wife. Nel cast della serie TV saranno presenti anche Ema Horvath, Marbella Kavenagh, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Toro Emuh, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith e Daniel Weyman.

