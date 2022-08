Ecco le location di Piccoli segreti, grandi bugie, il film con Chiara Francini che fa parte del ciclo Purché finisca bene.

Piccoli segreti, grandi bugie è uno dei tanti film che fanno parte dell’apprezzatissimo ciclo Purché finisca bene. Il film è stato mandato in onda per la prima volta su Rai 1 nel 2016 ma è stato poi riproposto più volte sempre sul primo canale Rai in prima serata. La trama del film ruota intorno a Isa, una giornalista che lavora per un portale di viaggi, e Luca, il proprietario di un albergo diffuso in Abruzzo. Tra i due nascerà una grande passione dopo il loro primo incontro, ma quando i due scoprono la reale identità l’uno dell’altra le cose cambiano. Vediamo ora quali sono le location del film.

Piccoli segreti, grandi bugie: le location del film

Piccoli segreti, grandi bugie è ambientato principalmente tra Torino, dove abita Isa, e il piccolo paese dell’Abruzzo a Santo Stefano di Sessanio. E proprio in questi due comuni è stato anche girato l’interno film. L’albergo che vediamo nel film è il Sextantio Albergo Diffuso. Altre scene sono state invece girate proprio a Torino.

Piccoli segreti, grandi bugie: il cast del film

“Il film tratta specificatamente di una piccola attività imprenditoriale che potrebbe porsi quale modello replicabile per le aree interne del centro-sud Italia e per i tanti borghi semi abbandonati nel nostro Appennino. Un modello di sviluppo basato su un progetto culturale che, oltre al ritorno diretto sul territorio con l’aumento logaritmico delle attività private ed il ripopolamento del borgo, ha dato il via ad uno dei progetti nazionali più coperti dalla stampa estera” ha spiegato Daniele Kihlgren, imprenditore italo-svedese che ha deciso di investire proprio per lo sviluppo di Santo Stefano di Sessanio.

I due principali protagonisti di Piccoli segreti, grandi bugie, Isa e Luca, sono interpretati rispettivamente da Chiara Francini e Giuseppe Zeno. Nel cast del film Sara D’Amario, Maria Luisa De Crescenzo, Paolo Romano e Lydia Biondi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG