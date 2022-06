Ecco quali sono i migliori film LGBTQ da vedere assolutamente almeno una volta nella vita in TV o in streaming: i nostri consigli.

Sempre più spesso il mondo del cinema, sia quello italiano che quello internazionale, affronta le tematiche LGBTQ e nel corso degli anni lo ha fatto anche con dei veri e propri capolavori, film che sono stati anche acclamati dalla critica oltre che dal pubblico, capaci di vincere premi prestigiosi (tra cui gli Oscar) nelle più importanti rassegne e manifestazioni. Vediamo allora quali sono i sei migliori film LGBTQ da vedere almeno una volta. Tra queste ci sono anche alcuni film italiani.

I migliori film LGBTQ

Chiamami con il tuo nome: è uno dei lavori più celebri del regista italiano Luca Guadagnino. Nel 2018 è stato premiato con l’Oscar alla Migliore sceneggiatura non originale (è infatti un adattamento dell’omonimo romanzo di André Aciman) ma anche candidato anche per il Miglior Film. La pellicola racconta la storia d’amore tra Elio e Oliver, un ragazzo americano in Italia per motivi di studio.

The Danish Girl: il film ripercorre la vera storia del pittore danese Einar Wegener che, tra gli anni ’20 e gli anni ’30 del ‘900, si sottopose ai primi sperimentali interventi per il cambio di sesso, assumendo l’identità di Lili Elbe. E’ stata la seconda persona della storia a essere identificata come transessuale. Il film è un piccolo capolavoro da vedere assolutamente.

I segreti di Brokeback Mountain: diretto da Ang Lee è uno dei più celebri film LGBTQ, il primo ad avere un così grande successo tanto da essere premiato con tre Oscar (tra cui quello per il Miglior Film). I protagonisti sono Heath Ledger e Jake Gyllenhaal che interpretano due cowboy del Wyoming degli anni ’60, entrambi sposati, che vivono una relazione segreta.

La vita di Adele: film del 2013 diretto da Abdellatif Kechice, è l’addatameneto cinematografico del romanzo a fumetti Il blu è un colore caldo. La pellicola racconta la storia d’amore tra Adele e Emma.

La Terra di Dio: film scritto e diretto da Francis Lee, racconta la storia di Johnny Saxby, un ragazzo che lavora come allevatore di pecore nello Yorkshire. La sua vita cambia quando conosce Georghe.

Le fate ignoranti: è uno dei capolavori di Ferzan Ozpetek. Il regista di origine turche ha spesso affrontato il tema dell’omosessualità nei suoi film ma Le fate ignoranti è certamente uno dei film che più ha saputo conquistare il pubblico, tanto che nel 2022 è uscita anche l’omonima serie TV ispirata proprio al film.

