Ecco tutte le tappe de La notte della Taranta 2022 e la location del Concertone finale di sabato 27 agosto.

Estate, Salento, musica e balli o più semplicemente La notte della Taranta. La manifestazione, che dalla Puglia ha saputo allargarsi a tutta Italia conquistando sempre più persone, anche quest’anno ha movimentato le serate estive nel salentino. Sabato 27 agosto è il giorno del Concerto finale, con tanto di diretta televisiva su Rai 1 e streaming su RaiPlay: una chiara dimostrazione di come questo evento, che unisce folklore e divertimento, abbia saputo appassionare sempre più italiani.

La notte della Taranta 2022: la location

Il concerto finale de La notte della Taranta 2022 di sabato 27 agosto si tiene sul prato dell’ex convento degli Agostiniani a Melpignano, comune di poco più di 2.000 abitanti situato proprio nel cuore del Salento. I presenti non hanno dovuto pagare nessun biglietto per poter partecipare: l’ingresso, come ogni anno, è libero anche se era prima necessario prenotare il proprio posto.

Tamburello, notte della Taranta

Ma quella del 27 agosto sul prato dell’ex convento degli Agostiniani a Melpignano è solo l’ultima tappa di una serie concerti per tutto il Salento iniziati bene prima.

La notte della Taranta 2022: le tappe

Ecco il programma completo con tutte le tappe, con date e città nella quale si è tenuto il concerto, de La notte della Taranta 2022:

4 agosto – Corigliano d’Otranto

5 agosto – San Vito dei Normanni

6 agosto – Nardò

7 agosto – Sogliano Cavour

8 agosto – Nociglia

9 agosto – Cursi

10 agosto – Galatone

11 agosto – Carpignano Salentino

12 agosto – Alessano

13 agosto – Racale

14 agosto – Lecce

16 agosto – Ugento

17 agosto – Zollino

18 agosto – Galatina

19 agosto – Castrignano de’ Greci

20 agosto – Cutrofiano

21 agosto – Calimera

22 agosto – Martignano

23 agosto – Soleto

24 agosto – Sternatia

25 agosto – Martano

27 agosto – Melpignano

