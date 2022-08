Il cooking show di Antonella Clerici abbinato alla Lotteria: il concorso torna protagonista nel quotidiano Rai.

Sarà abbinato alla Lotteria Italia, catapultando così l’appuntamento con il concorso nel quotidiano di casa Rai: E’ sempre mezzogiorno, la fortunata trasmissione di Antonella Clerici, diventerà il punto di riferimento della lotteria, con giochi e interventi che daranno spazio a uno degli appuntamenti più attesi. Non è però al momento previsto che per l’estrazione, quella del 6 gennaio, la trasmissione si sposti al serale. Come già annunciato da tempo per quella data è previsto uno speciale di I Soliti Ignoti, la trasmissione di Amadeus che già negli ultimi anni ha seguito la Lotteria Italia, anche nel corso degli appuntamenti settimanali. Così accadrà quindi ma solo per l’estrazione finale, quando i premi milionari saranno abbinati ai biglietti.

Clerici-Lotteria Italia ancora una volta

Quello tra la Lotteria Italia e la Rai è un matrimonio storico. Negli anni il concorso è stato abbinato ai grandi show del sabato sera – dallo storico Scommettiamo Che ai programmi della Carrà, come Carramba che fortuna – per poi negli ultimi anni cambiare spesso collocazione. Non è la prima volta che la Clerici si occupa dell’evento: è successo per esempio con La Prova del Cuoco per quattro edizioni ma anche con Il treno dei desideri.

Antonella Clerici

È sempre Mezzogiorno: un successo Rai

Da La Prova del Cuoco a È sempre Mezzogiorno: un passaggio che per la Clerici non è stato immediato, dato che la conduttrice aveva lasciato il programma a Elisa Isoardi per motivi personali. Qualche anno dopo, però, eccola di nuovo accettare la sfida della Rai e tornare con una squadra in parte simile ma per molti versi rinnovata, sempre con lo spirito che ha fatto il bene del programma Rai.

Ora con la Lotteria Italia una sorta di attestato di stima per la conduttrice e per il prodotto, che non stanca mai i telespettatori.

