Torna Bake Off Italia – Dolci in Forno con la decima stagione: ecco quanto inizia, i giudici, i concorrenti e dove va in onda

Tornerà il 2 settembre, alle 21.20 su Real Time la decima edizione di Bake Off Italia – Dolci in Forno. Sedici concorrenti si sfideranno a colpi di pasticceria. Una formula ben consolidata: 16 concorrenti, giudici (volti vecchi e nuovi) e una voce narrante ad accompagnare le puntate. In gara concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia e di ogni età, tutti amanti della pasticceria e pronti ad inseguire il proprio sogno. Ecco tutto sulla nuova stagione del programma.

Bake Off Italia – Dolci in Forno 10: i giudici

Torneranno come giudici Damiano Carrara ed Ernst Knam, mentre la new entry sarà Tommaso Foglia. Clelia D’Onofrio sarà invece la voce narrante delle presentazioni dei dolci durante le puntate.

Torta cioccolato

Bake Off Italia – Dolci in Forno, I concorrenti

I concorrenti saranno Alessio, 24 anni, proveniente da Poggibonsi e studente di Ligue, Chiara, 25 anni di Castel Viscardo, infermiera. Con loro anche Daniele, proveniente da Catania, 40 anni, bancario e appassionato di pasticceria, con il sogno di esportare la sua passione in Francia. E poi Davide, 38 anni, di Puegnago del Garda, Brescia, architetto di mestiere, Gaia di Cosenza, ventitreenne studentessa di chimica. Tra i concorrenti anche Gianbattista, di Castelcovati, Brescia, carpentiere di 61 anni, Ginevra, ventottenne di Napoli, Giovanni, ventiseienne di Specchia, Legge, studente di ingegneria gestionale.

Da Palermo ecco Leonardo, originario di Borgetto, diciannovenne che ama ovviamente la pasticceria. Da Valdagno arriva invece Margherita, diciannovenne anche lei e studentessa, mentre da Genova ecco Maria, 55 anni, casalinga. Chiudono il gruppo Mukesh, 21 anni che vive a Pontedera ma che è originario del Nepal, Paola, di Magliano in Toscana, Grosseto, Riccardo di Villanova del Sillaro, Stefania di Quartucciu, Stefano, 44 anni, di Castion.

