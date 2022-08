Ecco quali sono tutte le migliori fiction con Alessio Boni protagonista (sia Rai che Mediaset) da vedere o rivedere in TV.

Teatro, cinema e TV: Alessio Boni è uno degli attori italiani più amati e anche uno di quelli più apprezzati dai registi e dagli addetti ai lavori, non a caso lo si è potuto vedere spesso protagonista di diverse opere. E in particolare negli ultimi anni lo si è visto molto anche nel piccolo schermo, con ruoli di primo piano in diverse serie TV. Vediamo ora quali sono le migliori fiction con Alessio Boni.

Fiction con Alessio Boni

Tutti pazzi per amore: i fan di questa fiction lo ricorderanno di certo come uno dei protagonisti degli episodi della seconda stagione, dove ha interpretato il ruolo di Adriano Ventoni.

I cerchi nell’acqua: fiction con Alessio Boni e Vanessa Incontrada del 2011 di genere giallo. La trama ruota intorno alla misteriosa morte di due donne avvenute in lago in una persino del nord Italia.

Il ritorno di Ulisse: serie TV francese basata sull’Odissea nella quale Alessio Boni veste proprio i panni del protagonista Ulisse. Alla serie TV hanno lavorato anche Caterina Murino, Niels Schneider e Bruno Todeschini.

Catturandi – Nel nome del padre: in questa serie TV poliziesca Alessio Boni interpreta il ruolo di Tito Vetgani. La trama si basa sulla caccia all’uomo della squadra Catturandi di Palermo che cerca il superlatitante Natale Sciacca.

La strada di casa: tra le varie fiction con Alessio Boni, La strada di casa è una di quelle più famose. L’attore lombarda veste i panni di Fausto Morra, il proprietario della cascina Morra, protagonista della serie TV. Nella fiction, con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere c’erano anche Sergio Rubini e Eugenio Franceschini.

La compagnia del cigno: fiction con Alessio Boni e Anna Valle che racconta la storia di un gruppo di giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, nel quale Luca Marioni (il personaggio di Alessio Boni) insegna.

Il nome della rosa: Alessio Boni ha avuto una parte anche nella serie TV Il nome della rosa, dove ha interpretato il ruolo di Fra Dolcino.

Riproduzione riservata © 2022 - DG