Il 31 dicembre su Netflix sono stati rilasciati gli episodi della quarta stagione, ora c’è attesa per Cobra Kai 5: tutto sulla serie TV.

Probabilmente un successo così grande di Cobra Kai non se lo aspettavano neppure i suoi creatori ma, grazie all’acquisizione dei diritti da parte di Netflix, la serie TV ha varcato i confini degli Stati Uniti ed è stata apprezzata anche dagli spettatori nel resto del mondo. Il 31 dicembre 2021 sono stati rilasciati dalla piattaforma streaming gli episodi della quarta stagione, ora c’è ovviamente una grande attesa per Cobra Kai 5: dall’uscita alla trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla quinta stagione.

Cobra Kai 5^ stagione: l’uscita

Ma quando esce Cobra Kai 5? La stagione su Netflix è attesa per il 2022 ma, per il momento, non è ancora stata annunciata la data di uscita ufficiale. Quel che è noto è che i lavori di ripresa sono terminati nel 2021 e non resta quindi che aspettare che Netflix rilasci le nuove puntate sulla propria piattaforma streaming.

Cintura karate

Cobra Kai 5^ stagione: le anticipazioni

La stagione 4 di Cobra Kai si è chiusa con un colpo di scena: Miguel aveva abbandonato il torneo All Valley per partire alla ricerca del padre biologico che non ha mai conosciuto. Una decisione arrivata all’improvviso che è anche il punto di partenza di Cobra Kai 5. La stagione, la trama della stagione per meglio dire, parte proprio dal viaggio di Miguel.

La decisione di cercare il padre da parte del protagonista ha sorpreso e sconvolto in particolare il suo sensei Johnny Lawrence, che è stato una sorta di figura paterna per il ragazzo.

“Per quanto riguarda Miguel, abbiamo parlato del padre fin dall’inizio della serie. Abbiamo sempre pensato che prima o poi avremmo esplorato le origini di Miguel e l’identità del padre” ha spiegato Jon Hurwitz, il creatore della serie TV.

Cobra Kai 5^ stagione: il cast

A interpretare il ruolo di Miguel Diaz in Cobra Kai è Xolo Mariduena ma i personaggi più amati dal pubblico sono certamente Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, interpretati da Ralph Macchio e William Zabka, i protagonisti di Karate Kid.

