Netflix ha ufficialmente annunciato Skam 5 Italia: dalla data di uscita alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Skam 5 si farà. Sin da quando la quarta stagione è terminata, i tanti fan della serie TV si sono domandanti se ci sarebbe stata o no una nuova stagione: si sono rincorse tante voci contrastanti a riguardo che lunedì 14 giugno 2021 sono state spazzate via definitivamente da Netflix che ha annunciato il prolungamento del teen drama per un altro ciclo di episodi. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Skam 5 Italia.

Skam 5: l’uscita su Netflix

Ma quando esce Skam 5 su Netflix? La data scelta per l’uscita dei nuovi episodi della serie TV è quella di giovedì 1 settembre 2022. C’è tanta per l’uscita delle nuove puntate, anche perché sono trascorsi due anni da quando sulla celebre piattaforma streaming sono arrivati gli episodi della quarta stagione.

Skam 5

Skam 5: anticipazioni e trama della serie TV

Nella quarta stagione, in cui la protagonista era Sana (interpretata da Beatrice Bruschi), gli studenti erano arrivato al loro ultimo anno di scuola superiore. Skam 5 è invece ambientato nel periodo a cavallo tra il liceo e l’università.

Il protagonista principale è Elia (interpretato da Francesco Centorame) che viene seguito nel corso dei vari episodi nel suo percorso di accettazione di se stesso, in cui verrà aiutato dal consolidato gruppo di amici ma anche da nuovi personaggi femminili.

Skam 5: il cast della serie TV

Oltre ai già citati Francesco Centorame e Beatrice Bruschi, nel cast di Skam 5 troviamo poi anche Federico Cesari nei panni di Martino, Giancarlo Commare in quelli di Edoardo. Rocco Fasano è Niccolò, Ibrahim Keshk è Rami, Martina Lelio è invece Federica. Le due new entry nel cast della serie TV sono Lea Gavino nei panni di Viola e Nicole Rossi in quelli di Asia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG