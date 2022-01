Tra i vari progetti di Disney + sul mondo di Star Wars c’è anche Lando: dalla trama all’uscita, tutto ciò che c’è da sapere sulla serie TV.

Come è noto la Disney, attraverso la propria piattaforma streaming Disney +, ha deciso di esplorare sempre di più l’universo di Star Wars attraverso varie serie Tv. La prima a essere lanciata è stata The Mandalorian, che ha avuto un buon successo, ma tra i progetti della casa cinematografica c’è Lando, la serie TV spinoff dei film della saga con protagonista Lando Calrissian, personaggi che si è visto in L’impero colpisce ancora oltre che nello spinoff Solo (dedicato al giovane Han Solo). Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a questa serie TV.

Lando, la serie TV quando esce?

Al momento Lando non ha ancora una data di uscita su Disney +. I produttori hanno prima preferito lanciare altre serie TV legate al mondo di Star Wars, oltre alla già citata The Mandalorian (nel 2020 sono uscite le prime due stagioni), dalla fine del 2021 è disponibile in streaming anche The Book of Boba Fett.

Che gli episodi di Lando, la serie TV su Disney + arriveranno è comunque certo, considerato che la serie TV è stata annunciata proprio dalla stessa casa di produzione.

Lando, la serie TV di Star Wars: le anticipazioni

Per il momento non si hanno molte informazioni riguardo a Lando, la serie TV. Il cast non è stato annunciato e non sono state rilasciate neppure informazioni per quel che riguarda la trama, anche se alcuni rumors hanno comunque già iniziato a circolare.

Secondo le prime indiscrezioni, la serie TV dovrebbe essere una sorta di sequel del film Solo e dovremmo quindi vedere la versione giovane del personaggio (nel film Lando Carlissian era stato interpretato da Donald Glover). Non resta che attendere per sapere maggiori informazioni su questa serie TV.

