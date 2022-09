Ecco dove vedere il Festival di Venezia 2022 in streaming e in TV: un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema.

Per tutti gli appassionati di cinema quello con il Festival del cinema di Venezia è un appuntamento a cui non si può rinunciare. Non tutti però sono fortunati da poter assistere personalmente dal vivo all’evento, ma grazie ad alcune dirette TV e alcune dirette streaming è possibile ciò che accade in Laguna anche stando seduto nel proprio salotto di casa. Vediamo allora dove vedere il Festival di Venezia 2022 in streaming e in TV.

Dove vedere il Festival di Venezia 2022 in streaming e in TV

Il Festival di Venezia 2022 può essere, in parte, seguito in TV sui canali Rai. Su Rai Movie sarà possibile vedere le varie conferenza stampa e anche la cerimonia di aperture dell’evento, in onda mercoledì 31 agosto alle ore 18.45.

teatro biennale venezia

A partire da giovedì 1 settembre, invece, su Rai Movie inizierà Venezia Daily, la striscia quotidiana in onda alle ore 23.20 che racconta il meglio di tutto quello che è successo durante la giornata. Ogni giorno andrà in onda una nuova puntata, tutte della durata di circa 15 minuti.

I canali Rai racconteranno il Festival di Venezia 2022 anche attraverso alcuni programmi classici in onda sulla Rai, da Estate in diretta a Uno Mattina estate (in onda entrambi su Rai 1). E poi ancora, sabato in seconda serata l’appuntamento è con Gigi Marzullo e il suo speciale dedicare al Festival di Venezia: Cinematografo.

Invece, dove vedere Il Festival di Venezia 2022 in streaming? Anche in questo caso bisogna fare affidamento ai canali della Rai. Sulla piattaforma on demand RaiPlay (che si può vedere da Smart TV, smartphone, computer e tablet) è infatti possibile seguire in streaming tutti i programmi dedicati alla manifestazione cinematografica in onda sui tradizionali canali televisivi.

