Sono stati assegnati i Serial Awards 2021: ecco chi sono tutti i vincitori per ogni categoria in concorso.

Si è tenuta la 14a edizione dei Serial Awards, i premi alle migliori serie TV italiane e ai loro protagonisti e le loro protagoniste. Questa edizione è stata caratterizzata dal vero e proprio trionfo de L’amica geniale, vincitore di molte premi. Diversi riconoscimenti li ha avuto anche Anna, la serie TV scritta da Niccolò Ammaniti. Vediamo ora tutti i vincitori dei Serial Awards 2021.

Serial Awards 2021: i vincitori

Qui di seguito, ecco tutti i vincitori, categoria per categoria, dei Serial Awards 2021:

Premio speciale crafting worlds a Niccolò Ammaniti per Anna

Premio speciale Crossing Borders a Saverio Costanzo per L’amica geniale

L’amica geniale 2

Premio speciale Rising Star a Giulia Dragotto per il suo ruolo in Anna

Premio Serie scripted dell’anno a L’amica geniale 2

Premio Serie unscripted dell’anno a SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano

Premio interprete protagonista a Margherita Mazzucco e Gaia Girace per il loro ruolo in L’amica geniale

Premio Interprete non protagonista a Greta Scarano per il suo ruolo in Speravo de morì prima

Premio regia ad Alba Rohrwacher per L’amica geniale 2

Premio Writers’ Room a Niccolò Ammaniti e Francesca Manieri per la sceneggiatura di Anna

Premio Soundtrack a Giorgio Poi per la colonna sonora di Summertime

Premio Look and Feel a Anna

Premio Serie Kids dell’anno – powered by Esselunga CheJoy a I cavalieri di Castelcorvo

Premio Cattiveria “Ha fatto anche cose buone” a Giacomo Ferrara per il suo ruolo in Suburra

Premio “How You Doin’?” alla migliore catchphrase/citazione a Pietro Turano per il suo ruolo in Skam Italia

Premio “Best Kiss” a Jack Dylan Grazer e Jordan Kristine Seamón per We are who we are

Premio “Real Estate” alla casa più bella – powered by Casavo alla casa di Salvo in Il Commissario Montalbano

Premio della Gggente – powered by NeN a Il Commissario Ricciardi