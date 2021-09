Fatto inedito, ma non troppo, nel dating show di Maria De Filippi. Si parla di uno schiaffo ricevuto da un cavaliere censurato dalla produzione. Altro che baci!

Il fatto increscioso si è verificato durante le registrazioni di ieri, come riportano fonti certe. Maria De Filippi tuttavia ha ribadito che non manderà in onda la scena. Tuttavia la regina della tv è stata battuta sul tempo perché le anticipazioni della rete hanno già diffuso l’accaduto. Del resto, è un fatto davvero appetitoso per gli spettatori affamati di trash, il perfetto piatto da servire per dessert.

Questo quanto accaduto secondo quanto riporta il vicolodellenews.it:

“Graziano sta frequentando una dama ma ieri c’è stato un forte litigio tra loro perchè lui ha raccontato che sono usciti insieme e lei si è voluta spogliare lasciandogli come ricordo un paio di mutandine in macchina. Per far vedere che era tutto vero ha promesso di far vedere la foto a Gianni Sperti, a quel punto la donna si è alzata ed ha tirato un ceffone in pieno viso a Graziano.“

Insomma, a beccarsi lo schiaffo è stato nientemeno che un cavaliere. Non ci sono più le dame di una volta! O forse queste dame sono parecchio esasperate dal comportamento di certi corteggiatori, tutto meno che galantuomini.

Nello show dating più famoso della televisione italiana non volano baci, volano sberle! I tempi romantici sono finiti, annientati, distrutti non c’è più la dolcezza d’una volta. E questo epico schiaffo censurato dice molto sulla piega che ha preso il programma, Uomini e Donne, e l’amore questo sconosciuto.