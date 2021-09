Netflix ha annunciato la data di uscita, sulla propria piattaforma streaming, degli episodi di Emily in Paris 2.

Emily in Paris 2 ha finalmente una data di uscita: questa è certamente una notizia che farà piacere ai tanti fan della serie TV che, a partire dal 2 ottobre 2020, hanno seguito con grande passione i dieci episodi della prima stagione. Quella con protagonista Lily Collins è stata una delle serie TV di maggiore successo del 2020 fra tutte quelle targate Netflix, tanto che la notizia del prolungamento per la seconda stagione non ha tardato ad arrivare e ora è stata, finalmente, annunciata anche la data in cui verranno rilasciati i nuovi episodi sulla piattaforma streaming.

Emily in Paris 2: l’uscita su Netflix

Volete sapere Emily in Paris 2 quando esce su Netflix? La risposta a questa domanda è mercoledì 22 dicembre 2021. Come già fatto in altre occasioni, la piattaforma streaming ha scelto di rivelare la data scelta per il rilascio dei nuovi episodi attraverso la pubblicazione del primo teaser trailer.

Emily in Paris 2: le anticipazioni

Ma Netflix non ha solamente rivelato la data di uscita di Emily in Paris 2, ha anche diffuso la sinossi ufficiale della nuova stagione grazie alla quale è possibile sapere qualche anticipazioni in più su ciò che vedremo.

“Ora che è più a suo agio con la sua vita a Parigi, Emily (che ricordiamo è interpretata da Lily Collins) sta migliorando nel destreggiarsi in città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita francese. Dopo essere inciampata in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul suo lavoro, che diventa ogni giorno più complicato. A lezione di francese, intanto, incontra un altro non parigino cioè Alfie, un ragazzo che la fa infuriare ma allo stesso tempo la intriga” si legge nel comunicato stampa diffuso da Netflix.

