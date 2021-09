Cresce l’attesa per l’uscita di Bridgerton 2: il trailer, con un’anteprima delle nuove puntate, è stato pubblicato da Netflix.

Se c’è una serie TV tra tutte quelle firmate Netflix che tra la fine 2020 e l’inizio del 2021 ha avuto un successo davvero straordinario quella è sicuramente Bridgerton. Ideata da Shonda Rhimes, la serie TV ha saputo conquistare un vasto pubblico in ogni angolo di mondo, tra cui l’Italia: inevitabilmente l’attesa (e la curiosità) per l’uscita degli episodi della seconda stagione è diventata sempre più spasmodica. Per iniziare a far immergere il proprio pubblico totalmente nell’atmosfera di Bridgerton 2, Netflix ha ora diffuso un video anteprima in cui è possibile iniziare a intravedere ciò che accadrà nella nuova stagione.

Bridgerton 2: il trailer

Il trailer di Bridgerton 2 dura 1 minuto e 16 secondi e mostra colui che sarà il protagonista principale dei nuovi episodi: Lord Anthony Bridgerton. Nel video lo si vede avere una discussione con una donna che è una delle sue papabili future spose, ma quest’ultimo non ci sta a essere considerato alla pari di un oggetto. Ecco il trailer di Bridgerton 2.

Bridgerton 2: il cast e le anticipazioni

A interpretare il ruolo di Lord Anthony Bridgerton, che come detto in precedenza sarà il protagonista principale della seconda stagione della serie TV, sarà sempre Jonathan Bailey.

“Penso di essere davvero pronto per questo. Dai libri ho saputo che c’è un futuro per Anthony, e quindi già nella prima stagione ho sfidato gli spettatori ad apprezzarlo come personaggio. Ha vissuto dei traumi, avuto responsabilità e non era emotivamente equipaggiato per affrontare quel livello di responsabilità” aveva dichiarato l’attore parlando di Bridgerton 2.

Anche se non avrà più un ruolo di primissimo piano, negli episodi della seconda stagione ritroveremo anche Daphne, Bridgerton (sempre interpretata da Phoebe Dynevor). Non ci sarà invece il personaggio di Simon Bassett, ovvero il Duca di Hastings.