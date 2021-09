Sono stati confermati tutti i giudici che quest’anno prenderanno parte a Italia’s Got Talent 2022, alcuni sono volti già noti ma c’è una grossa novità.

Italia’s Got Talent 2022 sta per ricominciare! Dopo il suo notevole successo il talent show torna nel suo format con nuovi e “vecchi” giudici. Il comunicato ufficiale rivela quali sono i giudici confermati in questa edizione del programma che andrà in onda a gennaio su Sky e Now Tv: vediamo chi quest’anno siederà a giudicare gli artisti.

Tra vecchi e nuovi giudici: ecco la new entry di Italia’s Got Talent 2022

Per questa edizione di Italia’s Got Talent vengono riproposti alcuni giudici della scorsa edizione che si sono distinti per simpatia e intrattenimento. Riconfermati, a ricoprire il ruolo di giudici ci saranno Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Oltre ai vecchi giudici però, c’è una new entry molto interessante Elio (leader del gruppo Elio e Le Storie Tese. A confermarlo è un comunicato ufficiale: “C’è aria di novità a Italia’s Got Talent! Infatti, a giudicare il talento, insieme ai veterani Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, capitanati per il sesto anno consecutivo dalla splendida Lodovica Comello, ci sarà una new entry: il geniale e sorprendente Elio”. Sicuramente, questa edizione parte da buoni presupposti e potrebbe regalare più di un sorriso e di un momento di ilarità. Per non parlare anche della levatura artistica che Elio ovviamente metterà a disposizione nel talent.