Qual è il significato di Senza parole di Vasco Rossi? La canzone parla di emozioni, amore e del vuoto che si prova dopo la rottura.

Considerata una delle canzoni più belle di Vasco Rossi, Senza parole è stata regalata ai fan ben 28 anni fa. Il brano, che ha una storia a dir poco particolare, viene ancora oggi trasmesso quotidianamente dalle maggiori emittenti radiofoniche: vediamo il testo e il significato.

Senza parole di Vasco Rossi: il significato della canzone

La canzone Senza parole di Vasco Rossi ha una storia che potremmo definire particolare, se non singolare. Il brano avrebbe dovuto far parte dell’album Liberi liberi, ma è stato accantonato e presentato solo il 28 maggio del 1994, nel corso del programma Roxy Bar di Red Ronnie. Poco dopo, la star di Zocca decise di regalarlo come cd singolo ai fan del suo fan club. Nel frattempo, la canzone è stata trasmessa da tutte le emittenti radiofoniche ed è diventata una dei pezzi forte del Blasco. Il significato, neanche a dirlo, è da pelle d’oca.

“Ho guardato dentro una bugia

E ho capito che è una malattia

Che alla fine non si può guarire mai“.

Senza parole, per stesso volere dell’artista e dei suoi collaboratori, inizia con un ritmo estremamente lento, per poi esplodere nel ritornello. Ovviamente, non è un caso. C’è un uomo solo, lasciato dalla donna della sua vita, che paragona il sentimento provato ad una malattia. Lui l’ha contratta, mentre la partner no.

“E ho guardato dentro casa tua

E ho capito che era una follia

Avere pensato che fossi soltanto mia“.

La relazione è finita e lui non può fare altro che sentire un vuoto lancinante. E’ stata “una follia” aver desiderato di avere la sua donna solo per sé? Porsi determinate domande, forse, è inutile. Fondamentale, invece, è capire che “non si comanda al cuore“. A prescindere dal finale di una storia, aver provato determinate emozioni è un dono. Quindi, si può anche restare “senza parole” e attendere che la ferita guarisca.

Ecco il video di Senza parole di Vasco Rossi:

Senza parole di Vasco Rossi: il testo della canzone

Ho guardato dentro una bugia

E ho capito che è una malattia

Che alla fine non si può guarire mai…

Continua per il testo integrale

