Quali sono le frasi di Mika più amate dai fan? Vediamo le citazioni più belle, tratte sia dalle canzoni che dalle interviste.

Cantante libanese molto apprezzato, Mika riesce a portare un po’ di serenità in ogni trasmissione in cui viene invitato. Artista, giudice e conduttore, ha all’attivo parecchi brani che fanno impazzire i fan. Vediamo quali sono le sue frasi più apprezzate, tratte sia dalle canzoni che dalle interviste.

Le frasi più belle di Mika tratte dalle sue canzoni

Sulle scene musicali dal 2006, Mika si è fatto apprezzare al grande pubblico grazie anche alla partecipazione a X Factor nei panni di giudice e all’Eurovision Song Contest 2022 come conduttore, accanto a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Tante le canzoni, sia d’amore che d’amicizia, che ha regalato ai fan: da Grace Kelly a Relax (Take it easy), passando per We are golden e Happy Ending. Di seguito, una selezione di frasi più celebri di Mika tratte dai suoi brani:

Perché non ti piaccio, senza che mi lasci provare? / Why don’t you like me without making me try? (Grace Kelly)

Cerco di metterla in numeri, ma per me niente è in bianco e nero. / I try to paint by numbers, but nothing’s black and white to me! (Your Sympathy)

Vivi la tua vita finché non trovi l’amore, perché l’amore non farà altro che abbatterti! / Live your life until love is found, ‘cause love’s gonna get you down! (Lollipop)

Se dimenticassimo le cose che sappiamo, avremmo un posto dove andare? La nostra sola strada non c’è più, ora me ne rendo conto. / If we forget the things we know, would we have somewhere to go? The only way is down, I can see that now. (My Interpretation)

Perché non ti piaccio, perché non ti piaci? Dovrei inchinarmi? Dovrei sembrare più grande solo per finire su una tua mensola? / Why don’t you like me, why don’t you like yourself? Should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf? (Grace Kelly)

Ho provato a vivere da solo, ma la solitudine è così solitaria quando si è da soli! / I tried to live alone, but lonely is so lonely alone! (Any Other World)

Oggi ameranno tutti! / Everybody’s gonna love today! (Love Today)

Rilassati e prenditela comoda, perché non c’è nulla che possiamo fare. / Relax, take it easy. ‘Cause there is nothing that we can do. (Relax, Take It Easy)

In qualunque altro mondo, sapresti vedere la differenza. / In any other world you could tell the difference. (Any Other World)

Umano come sono, ho dovuto rinunciare a difendermi. Allora sorrido, e cerco di intenderlo sul serio. / So human as I am, I had to give up my defenses. So I smile and try to mean it. (Any Other World)

Non permettere che le stelle ti deprimano, non permettere che le onde ti facciano affogare. / Don’t let the stars get you down, don’t let the waves let you drown. (Billy Brown)

Ho provato ad essere come Grace Kelly, ma tutti i suoi sguardi erano troppo tristi. Allora ho tentato con Freddie Mercury… sono in crisi d’identità! / I tried to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddie, I’ve gone identity mad! (Grace Kelly)

Tieniti la tua ragazza scheletrica, mi sembra di morire! Perché una vera donna ha bisogno di un vero uomo! / You take your skinny girl, I feel like I’m gonna die! ‘Cause a real woman needs a real man as well! (Big Girl – You Are Beautiful)

Perché è tutto nelle mani di un uomo amareggiato. Di’ addio al mondo in cui pensavi di vivere. Inchinati e recita la parte di un cuore solitario. / Cause it’s all in the hands of a bitter bitter man. Say goodbye to the world you thought you lived in. Take a bow, play the part of a lonely lonely heart. (Any Other World)

Non farmi diventare quest’inerme figlio della tristezza. Forse ho bisogno di amore, ma non della tua pietà. / Don’t make me ought to be this helpless child of misery. Maybe love is what I need, but not your sympathy. (Your Sympathy)

È evidente che non capiamo, ma l’ultima cosa che mi passa per la mente è lasciarti. Credo che ci siamo dentro insieme. Non urlare: ci restano così tante strade. / It’s clear, we don’t understand, but the last thing on my mind is to leave you. I believe that we’re in this together. Don’t scream! There are so many roads left. (Relax, Take It Easy)

Niente e nessuno può trasformare in verità le tue bugie. / Nothing and no one can make your lies the truth. (Your Sympathy)

Non sapevano che la sua fede era legata alla terra. / They didn’t know that his faith was earthlic bound. (Billy Brown)

Tieniti la tua ragazza e moltiplica per quattro! Adesso ad un casino di donna serve un casino di più! / You take your girl and multiply about four, now a whole lot of woman needs a whole lot more! (Big Girl – You Are Beautiful)

Guardo alla vita con la prospettiva di un ragazzo che ha imparato ad amarti, ma ha anche imparato a crescere. / Looking at life from the perspective of a boy who’s learnt to love you, but has also learnt to grow. (Stuck In The Middle)

Di’ quello che ti fa più piacere… ma vuoi solo quello che gli altri dicono dovresti volere! / Say what you want to satisfy yourself! But you only want what everybody else says you should want. (Grace Kelly)

Noi amiamo così, come fosse per sempre. Poi viviamo il resto delle nostre vite, ma non insieme. / This is the way that we love, like it’s forever. Then live the rest of our lives, but not together. (Happy Ending)

Tutte queste illusioni sono davvero il mio mondo. / All of these illusions, they really mean the world to me. (Your Sympathy)

Non arrenderti, quando sei giovane e vuoi qualcosa! / No giving up when you’re young and you want some! (We Are Golden)

Noi non siamo quello che credete voi. Noi siamo d’oro. Noi siamo d’oro. / We are not what you think we are, we are golden. We are golden! (We Are Golden)

Vivo per il glitter, non per te! / I live for glitter, not you! (We Are Golden)

Sei un piccolo marmocchio cocciuto – qual è il problema? Sempre a caccia di un’ascia da infilzare – qual è il problema? Mentre ti chiedi cosa diavolo fare… noi vorremmo essere fortunati come te! / Like a baby you’re a stubborn child – what’s the matter? Always looking for an axe to grind – what’s the matter? While you’re wondering what the hell to do, we were wishing we were lucky like you! (Blame It On The Girls)

Mi rendi più ordinario in tutti i modi possibili. / You’re making me more ordinary, in every possible way. (Rain)

Pensavi di aver trovato l’uomo che volevi, finché ne hai fatto una persona nuova! / Thought you’d found the man you wanted, ‘til you turned him into something new. (Rain)

Cerco la felicità nei posti più strani. / I look for joy in a strange place… (Dr. John)

Dicono ch’io sia un grande rubacuori, ma, dottore, io non le ho mai fatto del male! Non è evidente?! / They say I’m a big heart-breaker, but doctor I never hurt you. Isn’it obvious?! (Dr. John)

Tu non hai mai saputo niente di me, ma io ti vedo. / You never knew me at all, but I see you. (I See You)

Il dolore è talmente peculiare! / Sorrow is so peculiar. (Blue Eyes)

Ci crederesti che la stessa storia non mi annoia mai, anche se l’ho già sentita? / Could you believe the same old story, it never bores me, though I’ve heard it all before? (Good Gone Girl)

Non lo sai che i mendicanti non possono fare gli schizzinosi? / Don’t you know that beggars can’t be picky? (Good Gone Girl)

Voglio essere qualsiasi cosa ti tocchi. / I wanna be whatever else that touches you. (Touches You)

L’amore vuoto mi dà il mal di mare! / Empty loving makes me seasick! (One Foot Boy)

Sono felice per conto mio. / I’m happy on my own! (One Foot Boy)

Lasciami al buio e non mi sentirai mai piangere. / Leave me in the dark, you’ll never hear me cry. (Toy Boy)

Rimettiti il cuore in tasca e raccogli da terra il tuo amore. Put your heart back in your pocket, pick your love up off the floor. (Pick Your Love Up Off The Floor)

Frasi di Mika: le citazioni più amate

Non solo frasi tratte dalle canzoni, i fan hanno apprezzato anche parecchi pensieri che Mika ha espresso durante le interviste o nei programmi televisivi. Di seguito una selezione delle citazioni più amate:

Davanti a tutti i passanti, mi tiravano lattine di Coca e altra roba sulla schiena. Il rettore (della Westminster School di Londra) sapeva che per me era più facile aspettare che tutti entrassero in aula. Perciò, di fatto, ero autorizzato ad arrivare in ritardo a ogni lezione. Ma io non dimenticherò mai chi mi ha fatto quelle cose. E non perdonerò mai. Né credo che debba farlo. I bambini pensano che le loro azioni non hanno conseguenze, che tutti dimenticano o perdonano, perché è questo ciò che viene loro insegnato. Stronzate.

La verità è che ho imparato presto la differenza fra essere trattato con superiorità e non esserlo. Ho potuto scegliere. Così ora io non lo faccio. E non ho neppure ossequio per l’età in sé. Ce l’ho per la grandezza, il talento, la conoscenza. E per chi ha saputo fare qualcosa. Ma parlo con chi ha 70 anni allo stesso modo con cui parlo a chi ne ha 7.

Io credo in una legge: by putting someone in beauty, you provoke beauty, la bellezza si provoca con la bellezza.

Se dai a qualcuno la possibilità di essere dentro qualcosa di positivo, farà qualcosa di buono. Comunque, vale anche il contrario!

Ogni cosa ha un valore. Questo mi piacerebbe trasmettere a tutti coloro che sono schiacciati dal bullismo, che è un processo di svalutazione. Non solo di ciò che sei, ma di tutto ciò che ti sta intorno. I tuoi vestiti sono stupidi, tu sei stupido, la tua macchina non vale niente, i tuoi genitori sono grassi, tua sorella è una p…, la tua religione è falsa e la mia è migliore, tu sei gay e la tua sessualità non è buona quanto la mia, tu sei un pervertito e io sono un santo. È allo stesso tempo intimidazione e controllo. È il modo in cui la gente svilisce tutto ciò che ti riguarda, dai tuoi genitori alle tue sneakers. E vogliono che tu non sia più capace di guardarti allo specchio, di guardare la tua famiglia, o ciò che hai, con orgoglio. L’unico modo per combattere il bullismo è ribadire sempre che ogni cosa ha un valore, anche le piccole cose che per te hanno comunque importanza.

Ho sentito un tizio che diceva: “Ormai solo i gay vogliono sposarsi”. Può essere molto pericoloso denigrare la normalità. Non stiamo parlando di diventare tutti uguali, stiamo parlando di garantire la libertà di scelta. Non si è lottato per la normalità, ma per gli stessi diritti. Ci sono posti nel mondo dove uomini e donne vengono linciati, persino uccisi, perché omosessuali. Dire che la normalizzazione dell’omosessualità ha reso i gay meno creativi sarebbe come dire che la lotta per l’eguaglianza fra i sessi ha reso le donne meno interessanti.

Mio padre non c’era e mia madre, ogni volta che le cose si mettevano male, accendeva la radio e ci mettevamo a cantare e saltare come se facessimo le prove di un’opera lirica. Anche quando abbiamo vissuto per due anni nella stanzetta di un bed and breakfast a Londra sopravvivevamo grazie alle nostre fantasie. Così funziona la testa di chi si sposta spesso. Crea un mondo che si porta con sé a ogni viaggio.

Ero il soggetto preferito dei bulli. Vestivo bizzarro, ero dislessico e molto timido. Facevo di tutto per essere popolare, ma non funzionava. Allora mi sono detto: “Devo trovare un modo perché la mia stranezza lavori per me, invece di distruggermi”. Mia madre era molto preoccupata in quel periodo, mi diceva: “Tu, o finisci in galera o diventi molto speciale”.

Sono uno di 26 anni che riflette sulla sua identità. E uno di 26 anni per fare questo deve guardare indietro alla propria infanzia e alla propria adolescenza. Io l’ho fatto in due dischi e ho chiuso. Se mi ripetessi ancora mi sentirei come… surgelato. Se resti fermo lì non cambi più.

Non sono un tipo coraggioso. Se vado a una festa devo bere tre drink prima di riuscire ad attraversare la stanza, non parliamo di attaccare discorso con qualcuno.

