Snap è un nuovo linguaggio in codice che spopola sui social, ma che è sbarcato anche nella Casa del GF Vip: vediamo cos’è e come si usa.

Linguaggio in codice che spopola su TikTok, Snap è sbarcato anche nella Casa del GF Vip. Nel loft di Cinecittà due concorrenti l’hanno utilizzato per comunicare senza farsi comprendere dagli altri. Si tratta di un nuovo modo di parlarsi, il cui utilizzo è semplicissimo: vediamo, nello specifico, cos’è e come si usa.

Cos’è e come si usa Snap

Apparso su TikTok come nuovo linguaggio segreto, Snap è un modo di comunicare in codice che consente di raccontare qualcosa senza che le persone poco attente riescano a cogliere al volo il senso della conversazione. Ovviamente, il discorso non viene compreso da quanti non conoscono il vocabolario dello schiocco delle dita oppure sono distratti da altro.

Utilizzare Snap è davvero semplicissimo. Le consonanti vengono indicate proprio con lo schiocco delle dita: uno equivale alla lettera A, due alla E, tre alla I, quattro alla O e cinque alla U. Per quanto riguarda le consonanti, invece, si usa una qualsiasi parola che inizia con la lettera che serve. Ad esempio, se volessimo dire la parola gatto, potremmo dire: Già che c’ero – uno schiocco di dita – ti ricordi – ti ricordi – quattro schiocchi di dita. Snap, come avrete facilmente intuito, è un linguaggio che si basa sulle sostituzioni e, di conseguenza, sulla confusione che genera un discorso all’apparenza senza senso.

Ecco un video che spiega al meglio come si parla Snap:

Snap al GF Vip 7: un concorrente l’ha utilizzato per comunicare in codice

Il linguaggio Snap è uscito fuori anche al GF Vip 7, dove Andrea Maestrelli l’ha utilizzato per comunicare un segreto ad Edoardo Tavassi. Il concorrente ha usato questo escamotage per raccontare che la coinquilina Nicole Murgia, con la qualche ha avuto una relazione, l’ha picchiato e mandato due volte in ospedale. Grazie all’aiuto dei fan, che hanno prontamente riconosciuto e decifrato il discorso tra i due Vipponi, Alfonso Signorini ha portato Snap in prima serata.

