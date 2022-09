Giorni di paura per Selvaggia Roma che, nel corso della sua prima gravidanza, ha contratto un’infezione che potrebbe essere pericolosa per il figlio.

Ex protagonista di Temptation Island in coppia con l’ex fidanzato Francesco Chiofalo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma è stata recentemente al centro delle polemiche per la dichiarazioni contro le adozioni gay. Incurante degli attacchi ricevuti, la Roma è tornata a confrontarsi con i suoi follower raccontando loro di essere preoccupata per la salute del figlio che aspetta dal compagno Luca Teti.

Selvaggia Roma, quale infezione ha contratto

Selvaggia è stata costretta a sottoporsi ad una visita dopo aver scoperto di aver contratto il citomegalovirus, virus che si presenta in forma asintomatica ma che risulta pericoloso per le donne in dolce attesa.

“La visita è andata bene, anche se ho sentito dolore. Ero tesissima e ho pianto mentre facevo l’inserimento dell’ago – ha spiegato lei – . Ero in emozione, continua paura. Poi mi hanno fatto un’ecografia per vedere il mio piccolino/a. Era stupendo/a. E anche lì fiumi di pianto”.

Al momento, però, la Roma non sa se il figlio abbia contratto o meno lo stesso virus. Sarà costretta ad attendere alcuni giorni prima dell’esito dell’esame.

“Tra una settimana si saprà tutto. Quindi altra ansia. È stata ed è un’agonia. E non è ancora finita – ha ammesso -. Non me la vivo serena come le altre. Finché non saprò che sta bene, sarò in costante angoscia purtroppo”.

