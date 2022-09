Dopo mesi di silenzio una ex concorrente de L’Isola dei famosi è uscita allo scoperto: è incinta e ha deciso di parlare solo ora per un motivo ben preciso.

Nella stagione 2022 de L’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha annunciato nel cast del reality show la semi-sconosciuta Beatrice Marchetti che, nel corso del programma, ha dimostrato grande tenacia e spirito di adattamento tanto da arrivare fino in finale. Al rientro dall’Honduras, la ex naufraga è finita al centro del gossip per il matrimonio con il compagno Felix Bitzios, sposato lo scorso giugno. Ora, la Marchetti ha annunciato di essere in dolce attesa, ma ha scelto di svelare il segreto con grande ritardo per alcune paure che l’hanno attanagliata nel corso della gravidanza.

Beatrice Marchetti è incinta

“È da un po’ che mi vanno stretti i vestiti, ma stavolta non è perché ho mangiato troppo!”, ha ironizzato lei annunciando, così, la dolce attesa su Instagram.

“Mi sono liberata di un peso dopo avervi dato questa notizia – ha aggiunto – . Tutti questi mesi nel silenzio, senza potervi dire nulla, non è stato il massimo. Ma vi assicuro che le paure sono tantissime, i primi mesi si ha sempre il terrore di un aborto spontaneo”.

Nel corso dei primi mesi di gravidanza, dunque, pare che Beatrice Marchetti abbia dovuto superare una serie di problemi prima di vivere in tranquillità il periodo che precede la nascita del primo figlio.

“Poi ci sono state una serie di cose che mi hanno spinta ad aspettare. Ho aspettato fin troppo, era arrivato il momento di dirvelo. Adesso mi dovrete subire con il pancione”, ha concluso raggiante.

