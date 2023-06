Non poteva mancare un commento da parte di Selvaggia Lucarelli alla notizia della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Sono passati quasi due giorni dall’annuncio della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis e non poteva mancare in questo senso un parere di Selvaggia Lucarelli sulla vicenda. La nota giornalista e volto tv ha colto l’occasione di un altro addio di una coppia, quello tra Damiano David e Giorgia Soleri, per pungere e dire la sua con tanto di frecciata…

Selvaggia Lucarelli, la stoccata a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Selvaggia Lucarelli

“Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati. Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”. Erano state queste le parole rilasciate dalla Bruganelli a Vanity Fair per raccontare della fine del rapporto d’amore con Bonolis.

Frasi a cui sono seguite svariate reazioni. Tra le ultime, quella della Lucarelli che sui social, sfruttando anche la recente rottura tra Damiano David e Giorgia Soleri, ha fatto un parallelo tra le due storie.

“E dopo quelle rotture algide in cui la gente va a farsi confessare in video da un giornalista, torniamo a quelle rotture genuine, schiette, alla vecchia maniera: lui che limona un’altra in discoteca”, ha scritto la giornalista facendo evidenti riferimenti a Bruganelli-Bonolis. Ma la frecciata è ancora dietro l’angolo: “Questa è vita vera, quella che abbiamo attraversato tutti. L’altra è fiction”, ha concluso nelle sue stories su Instagram la bella Selvaggia definendo appunto da fiction quanto accaduto tra i due volti della televisione.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della giornalista:

