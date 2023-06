La ballerina Giulia Pauselli si è mostrata al mare mentre allatta il suo bimbo. Sui social, però, non tutti l’hanno presa bene…

Un momento dolcissimo e uno scatto molto tenero. Eppure, per Giulia Pauselli è stata pioggia di critiche. La ballerina di Amici, in vacanza a Formentera col compagno Marcello Sacchetta e il loro bimbo, ha condiviso alcuni scatti su Instagram tra cui uno mentre allatta. Da qui, una serie di critiche pesantissime…

Giulia Pauselli, la foto mentre allatta in spiaggia e le critiche

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

La Pauselli, nota ex studente e ora ballerina di Amici, e Marcello Sacchetta sono partiti insieme al loro piccolo Romeo a Formentera per qualche giorno di relax al mare. Come detto, la donna ha condiviso alcuni scatti tra cui uno mentre allattava in spiaggia.

“La cosa più bella di questa isola è viverla come se fossi del posto (o quasi)”, ha scritto la bella Giulia a corredo del suo post con le varie foto. Scatti teneri, dolci e molto belli ma che hanno suscitato reazioni ben diverse da parte dei suoi seguaci.

Se in tanti hanno parlato bene delle foto e del momento tra mamma e figlio, molti altri hanno fatto l’esatto opposto: “Che bella questa foto, ma non capisco perché far vedere un momento così intimo a tutti”, ha scritto un u tente. “Trovo questa foto di pessimo gusto, ti consiglierei di mettere un cappellino”, e ancora: “Ti ammiro molto come ballerina, ma questo spiattellare di foto mentre si allatta, non lo concepisco. Credo sia un momento così bello e intimo tra madre e figlio, che farlo vedere al mondo intero, significa farlo perdere di intensità”.

Di seguito anche il post Instagram della ballerina dove è possibile leggere i tanti commenti, positivi ma anche negativi:

