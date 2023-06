Dimenticato dalla tv e snobbato anche per fare i reality. Il noto attore ha raccontato il momento difficile della sua carriera.

Ve lo ricordate Niccolò Centioni? Se il nome non vi dice nulla, forse ricorderete il suo mitico personaggio Rudi, nella serie I Cesaroni. Ebbene sì, l’attore è cresciuto ma al momento la sua carriera non è per nulla decollata. Anzi. Parlando a Nuovo TV, il ragazzo ha spiegato che è stato dimenticato da tutti. Nessuno lo chiama, neppure per fare un reality…

Niccolò Centioni dimenticato: l’appello per GF o Isola

Niccolò Centioni

“Ero diventato uno dei protagonisti, ma dopo quell’esperienza (I Cesaroni, ndr) la tv mi ha dimenticato. Ho fatto anche Pechino Express, poi il deserto, il nulla”, ha raccontato Centioni a Nuovo Tv le cui parole sono riprese da Biccy. “Mi sono ritrovato smarrito, da solo, nessuna chiamata da nessuna produzione. Ho provato a contattare tutte le persone possibili, ma niente. Sono andato in Inghilterra e sto facendo il lavapiatti”.

A quanto pare nessuno vuole dargli una chance: “Se mi piacerebbe partecipare a un reality show? Sì, ogni anno faccio domanda sia per il Grande Fratello Vip sia per L’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione. Forse perché non ho conoscenze in quel mondo lì”.

“Non ho contatti in tv, sono stato ospite solo da Barbara d’Urso. Inoltre non conosco personalmente nessun concorrente del GFVip: credo che senza collegamenti particolari non si possono creare dinamiche interessanti. Forse per questo non interesso agli autori”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’attore:

