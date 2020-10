Selvaggia Lucarelli, dopo l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, si è scagliata contro la conduttrice Barbara D’Urso: lo sfogo.

Selvaggia Lucarelli è tornata a scagliarsi contro Barbara D’Urso. Nel mirino della giornalista de Il Fatto Quotidiano è finita l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Nel salottino di Carmelita ci sono stati diversi ospiti: Fabrizio Corona, Bello Figo, Fausto Leali, Eva Grimaldi, Imma Battaglia e Iconize.

Ognuno di loro ha accettato di partecipare al programma e, di conseguenza, di mettere in piazza i propri problemi. “Stendo veli pietosi“, ha tuonato la Lucarelli. La giornalista, da tempo nemica della D’Urso, crede che i suoi programmi siano diseducativi e spera che un giorno anche la conduttrice se ne renda conto.

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso

Selvaggia ha espresso il suo pensiero attraverso un post pubblicato su Facebook. Si legge:

“Ieri Barbara D’Urso ospitava: Fabrizio Corona ai domiciliari che in uno stato visibilmente alterato metteva in piazza particolari tra lo squallido e il delicato delle condizioni psicologiche di suo figlio. Iconize, noto perché si è dato un surgelato in faccia per fingere un’aggressione omofoba e fare un po’ di like. Fausto Leali cacciato dal Gf per epiteti razzisti. Bello Figo che ‘Sono super dotato e lo dico nelle mie canzoni’. Stendo veli pietosi su altri siparietti visti di recente e sui personaggi nelle sfere”.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fselvaggia.lucarelli%2Fposts%2F10157626137095983&show_text=true&width=552&height=244&appId" width="552" height="244" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

Nel suo sfogo, la Lucarelli ha elencato gli ospiti di Live – Non è la D’Urso che hanno maggiormente colpito la sua attenzione, poi si è scagliata contro la padrona di casa:

“Credo che un giorno, quando finirà il suo momento, la signora dovrà interrogarsi sul perché della morbosa, sinistra attrazione per questi modelli diseducativi portati in tv per anni e chiedersi quanto abbia contribuito all’abbrutimento della fetta del paese più povera di strumenti. Un danno culturale incalcolabile, con strascichi che si porteranno dietro non so quante generazioni”.

Il giudizio di Selvaggia Lucarelli

Tralasciando l’antipatia che Selvaggia nutre nei confronti della D’Urso, il suo giudizio è stato condiviso da molti. Nell’ultima puntata di Live sono andati in scena siparietti non proprio educativi: Fabrizio Corona che ha parlato di problemi familiari molto delicati, Bello Figo che ha mostrato ancora una volta il suo ego e Iconize che ha ribadito di aver commesso un errore nel mettere in piedi una finta aggressione.

Non a caso, sono molti i fan che hanno sposato il giudizio della Lucarelli. Tra i commenti al suo post si legge: “Sono perfettamente d’accordo con te e stendo un velo pietoso sulla miserabilità della D’Urso che è la mamma perfetta di tutti gli imbecilli lobotomizzati” oppure “Una delle pagine più tristi e squallide della televisione italiana“.