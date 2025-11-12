Selvaggia Lucarelli finisce di nuovo al centro delle polemiche dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Raffaello Tonon interviene con parole durissime contro la giurata.

Ancora scintille attorno al programma Ballando con le Stelle e uno dei giurati. Selvaggia Lucarelli, irriverente volto dello show del sabato sera di Rai1, è finita nuovamente nel mirino dopo le sue parole nell’ultima puntata. Una sua battuta ha scatenato un effetto domino di reazioni, culminato nelle parole – durissime – di Raffaello Tonon. L’opinionista, con il suo consueto tono pacato ma tagliente, ha deciso di dire la sua, puntando il dito contro la giurata più discussa del talent in salva vip: ecco cosa sta succedendo.

Lo scontro in diretta a Ballando con le Stelle

Tutto è iniziato dopo l’esibizione di Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca, che ha commosso Rossella Erra. Ma il momento toccante non è piaciuto a Selvaggia Lucarelli, che ha commentato con la sua solita ironia pungente: “Volevo tranquillizzarvi, siete ancora vivi… sembrava che ti celebrassero non più da viva, Barbara. Tutto talmente melenso e zuccheroso”.

Le parole della giurata hanno immediatamente acceso la polemica, soprattutto quando la Erra ha replicato con commozione: “In quella mano tremante c’era mia mamma che tremava per la malattia che aveva e quindi, invece, non era ridondante. Era l’essenziale del ballo e tu, come al solito, non l’hai capito”.

Selvaggia non si è tirata indietro e ha rincarato la dose: “Rossella Erra ancora non hai capito? Ti ignorerò talmente tanto che alla fine anche tu stessa dubiterai della tua esistenza”. Parole che sui social si sono trasformate in meme e che non sono passate inosservate a un altro volto noto della TV.

La replica durissima di Raffaello Tonon

A intervenire sulla vicenda è stato Raffaello Tonon, che ha condiviso su Instagram un articolo dedicato alla polemica e ha commentato senza mezzi termini. “Per anni ho ricoperto il ruolo di opinionista in televisione e ancora, talvolta, lo ricopro. Mi sento un uomo fortunato, poiché non mi sono mai fatto obnubilare dalle luci di studio e dagli applausi del pubblico”, ha scritto Tonon, aggiungendo: “Sono stato fortunato perché non ho mai sofferto di deliri di onnipotenza […] Non si tratta di una brutta figura, ma di una brutta, sgradevole immagine, riconducibile all’essenza. Povera Lucarelli”.

Le sue parole, inevitabilmente, hanno diviso i fan di Ballando con le Stelle e di Selvaggia Lucarelli: c’è chi le riconosce il merito di “dare ritmo” al programma, e chi, invece, le rimprovera un’eccessiva mancanza di empatia. Al momento, Selvaggia non ha replicato alle parole di Tonon, ma la polemica sembra tutt’altro che chiusa.