Lorenzo Fragola, che fine ha fatto: “Non sono morto, sono scoppiato”, il suo racconto

Dopo anni lontano dalle scene, Lorenzo Fragola riappare e racconta a Le Iene il periodo più difficile della sua vita, dal successo a X Factor al silenzio: come sta oggi.

Negli ultimi anni, il silenzio di Lorenzo Fragola aveva fatto pensare di tutto. Dopo un successo folgorante grazie alla sua partecipazione (e vittoria) a X Factor, l’artista era sparito dai radar, lasciando i fan a chiedersi cosa fosse accaduto. È stato lui stesso, nel corso della puntata de Le Iene andata in onda martedì 11 novembre, a rompere quel silenzio con un monologo intenso e profondo. Un racconto di fragilità, perdita e rinascita, che ha commosso il pubblico e segnato il suo ritorno ufficiale.

Che fine ha fatto Lorenzo Fragola

L’ex vincitore di X Factor ha scelto di iniziare il suo discorso con parole dirette, che hanno subito catturato l’attenzione di chi lo ascoltava: “Sì, sono Lorenzo Fragola e no, non sono morto, lo dico perché magari qualcuno di voi se l’è chiesto o magari non mi conoscete. Allora vi racconto la mia storia”.

Da qui, Lorenzo Fragola è tornato indietro nel tempo, ai suoi 19 anni, quando tutto sembrava accadere troppo in fretta: il provino, la vittoria a X Factor, Sanremo, la fama improvvisa. “Tutti mi dicevano ‘devi battere il ferro finché è caldo’”, ha ricordato, “e allora nuovo singolo, intervista, radio, secondo album, hit estiva”. Un vortice che lo ha travolto, tra luci e riflettori, ma anche confusione, stanchezza e un crescente senso di smarrimento.

“Vorresti fermarti per capire chi sei, cosa sei diventato dopo tutto quello che ti è successo. Ma non puoi. E quindi corri, corri perché hai paura che tutto possa finire. E così sono scoppiato. Tutto è finito”, ha aggiunto il cantante a Le Iene.

La rinascita del cantante

Dopo la perdita del padre, la depressione e gli attacchi di panico, Fragola ha attraversato un periodo di profondo dolore, da cui è riuscito a risalire solo grazie al tempo, alle cure e alla musica. “La vittoria ha molti padri, ma la sconfitta è orfana, e spesso la colpa ricade sulle spalle di chi è più fragile”, ha detto il cantante, spiegando come oggi viva con maggiore consapevolezza.

Nel suo monologo, ha condiviso anche una riflessione che suona come un messaggio di speranza: “Devi accettare dove ti porta la corrente, è inutile tentare di frenarla, ma puoi imparare a lasciare che le cose semplicemente scorrano”. E ha concluso con parole che sanno di rinascita: “Non è finita finché non è finita. E non è finita finché hai ancora un goccio di benzina e hai chiaro l’obiettivo: goderti il viaggio”.