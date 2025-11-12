Vai al contenuto
“Camminava e respirava a fatica”: l’attacco di Evelina dopo il ritorno in TV di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi

Evelina Sgarbi attacca il padre Vittorio dopo la sua intervista da Bruno Vespa e critica la Rai: le sue parole dopo l’apparizione tv del critico d’arte.

C’è una ferita che si riapre davanti alle telecamere, e un legame familiare che sembra sempre più fragile. Dopo la partecipazione di Vittorio Sgarbi a Cinque Minuti, il programma di Bruno Vespa, è stata la figlia Evelina a prendere la parola, scagliandosi duramente contro l’apparizione del padre in tv. Le sue parole, cariche di rabbia e dolore, hanno fatto rapidamente il giro dei social, riaccendendo i riflettori su una delicata vicenda privata diventata ormai di pubblico dominio.

L’intervento in tv di Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi era tornato su Rai 1 per parlare del suo nuovo libro, Il cielo più vicino, un viaggio nel rapporto tra arte e montagna. Ma nel corso della puntata, il critico d’arte ha affrontato anche la controversa richiesta di amministratore di sostegno avanzata proprio da Evelina.

Un primo piano di Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio Sgarbi

“Mi è sembrata una richiesta nata dal desiderio di ottenere un’attenzione che non aveva avuto prima, di trovare un padre che si era atteso e non si era trovato”, ha dichiarato il celebre critico d’arte, cercando di ridimensionare la portata della vicenda. Poi ha aggiunto: “Capisco quello che ha fatto, ma lo trovo fuori misura e fuori logica. Io sto bene”. Parole che non hanno però convinto la figlia, la quale ha deciso di rispondere pubblicamente, senza risparmiare accuse.

Evelina Sgarbi contro il padre: la replica

Dopo la puntata, la 25enne non ha nascosto la propria indignazione, affidando a un lungo sfogo le sue considerazioni. “Osservando il cerchio tragico all’opera, non finisco mai di stupirmi di come si possa essere cinici, senza cuore e senza scrupoli”, ha scritto Evelina, definendo la partecipazione del padre “vergognosa”.

Ha poi descritto le condizioni in cui, a suo dire, il padre sarebbe arrivato negli studi Rai: “È stato trascinato lì in condizioni di grande disagio, camminava e respirava a fatica, sembrava un vecchio di 90 anni”. Secondo la giovane, la presenza televisiva del padre non sarebbe altro che il frutto di una strumentalizzazione: “Sostenere che oggi mio padre stia bene è un falso clamoroso”, ha dichiarato, accusando l’entourage del critico di “plagiarlo” e di sfruttare la promozione del libro come copertura.

Evelina ha infine rivolto un appello alla zia Elisabetta Sgarbi: “La sua indifferenza mi ferisce. L’unica cosa che mi consola è il commento di mio padre: mi ha detto “vai avanti””. Parole che, pur tra le righe di un conflitto familiare doloroso, lasciano intravedere il desiderio di una figlia che, nonostante tutto, cerca ancora un segno di vicinanza.

ultimo aggiornamento: 12 Novembre 2025 12:52

