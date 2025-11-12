Antonella Clerici bacchetta Stefano De Martino durante la conferenza stampa di The Voice Senior: la sua “richiesta”.

Dopo la frecciatina contro la Rai sull’assenza di promozione a The Voice Senior, Antonella Clerici sferza anche Stefano De Martino, tirandolo in ballo mentre commenta i nuovi equilibri del prime time targato Rai 1. Ecco la sua “richiesta” per il conduttore di Affari Tuoi.

Antonella Clerici e la sua esperienza ad Affari Tuoi

Parlando di Affari Tuoi, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di The Voice Senior, non poteva mancare una domanda sulla possibilità di rivedere Antonella Clerici alla guida del programma che ha condotto nei primi anni Duemila. Ma la risposta è stata netta: nessuna intenzione di tornare. “Io l’ho fatto coi pacchi rosa. Credo di essere stata l’unica donna al mondo ad avere condotto Affari Tuoi, c’è bisogno di questa propensione a giocar d’azzardo e io ho questo incubo del dottore che non capivo mai quello che mi diceva. Ero negata, ricordo che avevo messo un sacco di ammeniccoli per non giocare“, ha dichiarato.

Pur riconoscendo il valore del format, la conduttrice ha spiegato che oggi preferisce lasciare spazio ad altri: “Ho già il mezzogiorno e tanta altra roba, direi sia giusto lasciare spazio ad altri, in particolare Stefano che è giovane e bravo, quindi credo sia giusto continui lui“.

La “richiesta” pungente a Stefano De Martino

Il momento clou della conferenza stampa è quando Antonella Clerici ha commentato con tono pungente l’attuale impostazione del palinsesto serale di Rai 1, in particolare il ruolo sempre più centrale della fascia dell’access prime time.

Parlando con Fanpage, la conduttrice ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino, attuale volto di Affari Tuoi: “Diciamo che sono anche cose più tecniche della direzione, al di là della simpatia tra noi […] Ogni tanto a De Martino dico ‘mi raccomando, chiudi veloce e lanciami bene’ perché se vai troppo lungo non cominciamo mai, ma è più una battuta“.