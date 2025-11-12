Dopo un periodo di crisi, Giorgia rivela di aver pensato di lasciare la musica: la cantante racconta la svolta che l’ha fatta rinascere.

Dopo la recente notizia dei Negramaro, che hanno confermato il loro imminente stop, anche Giorgia, una delle artiste più amate della musica italiana, ha confidato di aver vissuto un momento in cui tutto sembrava vacillare. In una recente intervista, la cantante ha deciso di raccontare senza filtri il periodo più difficile della sua carriera, quando – dopo anni di successi e palchi prestigiosi – ha pensato seriamente di abbandonare la musica. Una rivelazione che ha colto di sorpresa i fan, abituati a vederla sempre grintosa e sorridente.

Il momento di crisi della cantante

Dopo aver affiancato Amadeus sul palco dell’Ariston come co-conduttrice e aver presentato il brano Parole dette male, fermatosi al diciottesimo posto, la cantante romana, Giorgia, aveva iniziato a dubitare del proprio percorso artistico, al punto da pensare seriamente di lasciare la musica. L’idea di un nuovo inizio del tutto differente sembrava l’unica possibile.

Eppure, qualcosa è cambiato. Giorgia ha raccontato che a farle ritrovare la fiducia in se stessa è stato l’incoraggiamento del suo nuovo team: “Il mio nuovo team mi ha spronato a non mollare. Ed è lì che per la prima volta in carriera ho chiesto aiuto”, ha detto a Il Secolo XIX.

Giorgia, la decisione di mollare la musica

Dopo il Festival di Sanremo 2024, Giorgia aveva pensato seriamente di mettere un punto alla sua carriera musicale. “Sì, volevo mollare”, ha ammesso, “invece ora mi sento rinata”. Il motivo di questa crisi sarebbe da ricondurre a una profonda insoddisfazione personale e professionale: “Venivo da una fase musicale in cui non avevo più le idee chiare. La musica di oggi è diversa da quando ho cominciato io, proprio a livello di scrittura e suoni. E così mi sono detta: ‘Il mio l’ho fatto. Mi dedico al lavoro di presentatrice’”.

Così, dopo mesi di silenzio e riflessione, l’artista è tornata più forte che mai. Sul palco del Festival di Sanremo 2025 ha presentato un brano intenso, capace di riconquistare il pubblico e la critica. Una vera rinascita artistica e personale per la cantante, che oggi si mostra più consapevole, autentica e grata che mai per quella musica che, alla fine, non ha mai davvero smesso di amare.